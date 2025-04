Angina to choroba, która przenosi się drogą kropelkową. Jeśli jest odpowiednio leczona, nie powoduje zazwyczaj komplikacji i szybko ustępuje. Jeśli natomiast ją zignorujemy, może spowodować groźne powikłania…

Angina – jak ją rozpoznać?

Anginę powodują bakterie lub wirusy rozsiewane drogą kropelkową. Możemy się nią zarazić nie tylko wtedy, gdy mamy bezpośredni kontakt z wydzielinami chorego (kichanie, kasłanie), ale też poprzez dotyk. Wystarczy, że dotkniemy poręczy schodów czy klamki, którego wcześniej dotykała osoba chora na anginę. Oczywiście nie każdy w takiej sytuacji zachoruje – angina najszybciej pojawi się u osób osłabionych i niedożywionych oraz takich, którzy mają niską odporność.

Najbardziej charakterystycznym objawem anginy jest silny ból gardła. Jest on na tyle bolesny, że chorzy mają problem z przełknięciem choćby łyka wody. To jednak nie wszystko – inne symptomy tej choroby to:

wysoka gorączka,

obrzęk gardła,

powiększone i bolesne węzły chłonne,

brak apetytu,

biały nalot na migdałkach,

złe samopoczucie,

powiększenie migdałków,

utrudnione oddychanie,

nieprzyjemny oddech.

Nieleczona angina może doprowadzić do niebezpiecznych dla zdrowia powikłań. Jakich? Omawiamy je w galerii.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o anginie?