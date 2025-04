Skąd się bierze?

Zatokowy ból głowy zaliczamy do bólów głowy wtórnych, gdyż w tym przypadku ból nie jest chorobą, lecz tylko objawem. Zatoki to powietrzne jamy w kościach twarzy, które są połączone wąskimi przesmykami z jamą nosową. Zapalenie zatok nosowych najczęściej powoduje szerzące się zakażenie z błony śluzowej wyścielającej jamę nosową na błonę śluzową jednej lub kilku zatok. Zakażenia wywołują najczęściej gronkowce, paciorkowce i wirusy. Dlaczego powoduje to ból głowy? I czy ból głowy oznacza, że chorego boli mózg?

Czy to na pewno zatokowy ból głowy?

Jeśli podejrzewasz u siebie zatokowy ból głowy, warto, abyś umocnił swoje przekonania poprzez wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych. Idź do lekarza, który upewni się, czy cierpisz na ten rodzaj bólu głowy. Specjalista poleci Ci na pewno wykonanie niezbędnych badań, takich jak: badanie radiologiczne zatok, tomografia komputerowa i rynoskopia.

Jak leczyć?

W artykule "Leczenie farmakologiczne w zatokowym bólu głowy" przeczytasz o leczeniu objawowym i przyczynowym, antybiotykoterapii, lekach przeciwhistaminowych i kortykosteroidach donosowych. Sprawdź, który ze sposobów leczenia jest najodpowiedniejszy dla Ciebie.

Leczenie w domu?

Jest duża szansa, że zatokowy ból głowy ustąpi lub zmniejszy swoje nasilenie, jeśli zastosujemy leczenie objawowe przeziębienia i zapalenia zatok. Wiele preparatów, które pomogą w leczeniu i które możemy nabyć w aptece, ma też działanie przeciwbólowe. Istnieją też sposoby sprawdzone przez starsze pokolenia, np. picie mleka z miodem, soku z malin lub syropu z cebuli. Wiele babć poleci też na pewno kurację czosnkową.

Jak się chronić?

Przed zatokowym bólem głowy można się uchronić. Wystarczy unikać zakażeń bakteryjnych, leczyć chore zęby i poprawiać nieprawidłowości anatomiczne, np. gdy mamy krzywą przegrodę nosową, polipy bądź przerośnięty migdałek gardłowy.

Powikłania

Powikłaniami nieleczonego zatokowego bólu głowy są: senność, kłopoty z koncentracją, obniżenie nastroju, nadmierne zmęczenie i zmniejszenie koncentracji. To jednak tylko początek: w dalszej kolejności możemy mieć do czynienia z ropniem lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

