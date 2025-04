Paradoks

Szacuje się, że ból głowy z odbicia dotyczy 1-2% wszystkich osób. Jego przyczyną paradoksalnie jest nadużywanie tabletek, które mają uśmierzać ból głowy. Należą do nich paracetamol, ibuprofen, aspiryna, ketoprofen, naproksen, ergotamina i wiele innych.

Choroba pojawia się, kiedy leki przyjmowane są za często. Mniejsze znaczenie ma ich dawka. Mechanizm powstawania dolegliwości nie jest do końca wyjaśniony.

Kto jest narażony?

Polekowy ból głowy najczęściej dotyka kobiet około 40. roku życia. Nie oznacza to jednak, że nie zdarza się wśród dzieci czy osób starszych. Zwykle wcześniej przez wiele lat osoby te cierpią na migrenę. To z jej powodu coraz częściej przyjmują tabletki przeciwbólowe. Inną przyczyną nadużywania leków jest napięciowy ból głowy.

Codzienne dolegliwości

Ból pojawia się każdego dnia lub prawie każdego. Zwykle umiejscawia się w okolicy czoła lub z tyłu, ale może obejmować całą głowę. Nie jest tętniący, lecz stały, uciskający. Jeśli dotyczy osoby cierpiącej wcześniej na migrenę, na jego tle mogą pojawiać się typowe ataki migrenowe.

Ból nadchodzi już o poranku i skłania do przyjęcia tabletki w celu jego uśmierzenia. To pomaga, ale nie na długo. Po kilku godzinach przyjmowana jest następna tabletka. I tak toczy się błędne koło, ponieważ lek jednocześnie nieco uśmierza jak i powoduje dolegliwości.

Trudne leczenie

Sposób na uwolnienie się od bólu jest tylko jeden. Należy stanowczo odstawić wywołujący go lek.

Nie ma sensu zmniejszenie jego dawki czy rzadsze przyjmowanie – te działania są bezskuteczne. Odstawienie leku wymaga odwagi i jest trudne. To dlatego, że przez pierwsze 2-10 dni bóle głowy nasilają się. Mogą też dokuczać nudności i wymioty, bezsenność, lęk.

W celu pozbycia się tych dolegliwości stosuje się leki, które jednak znacznie różnią od tych wywołujących ból. Należą najczęściej do środków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych. Aby leczenie było skuteczne, musi przebiegać pod kontrolą lekarza. Niestety wiele osób rezygnuje z kuracji lub po jakimś czasie wraca do zażywania zgubnych tabletek.

Chorobie można zapobiec!

Najlepszym sposobem uniknięcia polekowego bólu głowy jest powstrzymanie się od zbyt częstego przyjmowania środków przeciwbólowych. Leczenie nimi nie powinno trwać dłużej niż w sumie 10-15 dni w miesiącu.

Jeśli migrena lub napięciowy ból głowy zmusza do częstszego zażywania tabletek, trzeba ten problem omówić z lekarzem. Przepisze on inne leki. Ważne jest, aby środki przeciwbólowe stosować zawsze w dawce zalecanej przez lekarza lub podanej w ulotce. Przyjmowanie mniejszej ilości zwykle nie uśmierza bólu i zmusza do wzięcia następnej tabletki. To bardziej uzależnia od leku niż przyjęcie odpowiedniej dawki od razu.

