Napięciowy ból głowy - vademecum

Czym jest napięciowy ból głowy? Czy można go wyleczyć? Co go powoduje? Kto jest na niego najbardziej narażony? Czy napięciowy ból głowy zależy od genów? Co robić, gdy głowa boli nas niemalże codziennie? W tym vademecum znajdziesz rady na temat napięciowych bólów głowy.