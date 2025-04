Dlaczego głowa boli?

Ćmiący, ostry, tępy - ból głowy, niezależnie od rodzaju, jest uciążliwy i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. To, dlaczego głowa boli, zależy od rozmaitych czynników - w zależności od rodzaju bólu głowy. A tych rozróżniamy wiele. Dowiesz się o nich więcej w poniższym artykule.

Sprawdź: Dlaczego boli głowa?

Choroba czy objaw?

Czy ból głowy to choroba sama w sobie czy objaw chorobowy? Aby to stwierdzić, niezbędne jest zebranie wywiadu od pacjenta, wykonanie badania przedmiotowego, a nawet neurologicznego. W dalszej kolejności można wykonać TK oraz MRI głowy oraz badanie EEG. To pozwoli ocenić, z jakim rodzajem bólu głowy mamy do czynienia, a co za tym idzie - dobrać odpowiednie leczenie.

Sprawdź: Ból głowy - choroba czy objaw?

Opisz ból głowy lekarzowi

Jak opisać lekarzowi swój ból głowy? Najpierw scharakteryzuj jego charakter: jest ostry czy tępy? Następnie oceń lokalizację bólu, czyli określ, w którym dokładnie miejscu boli Cię głowa. Lekarz zapewne zapyta Cię też o to, czy ból promieniuje na inną część głowy, kiedy się nasila i czy towarzyszą mu inne objawy.

Sprawdź: W gabinecie lekarskim, czyli jak opisać ból głowy?

Boli? Przebadaj się!

Jeśli odczuwasz ból głowy, warto sprawdzić, skąd się ów ból bierze. Pomogą w tym badania przedmiotowe i dodatkowe. W stanach ostrych bólu głowy niezbędne są ponadto nakłucie lędźwiowe. Pamiętaj, tylko dokładna diagnostyka pozwala sprawdzić, czy Twój ból nie sygnalizuje poważnego schorzenia.

Sprawdź: Jakie badania diagnostyczne wykonuje się w bólach głowy?

Jaki masz rodzaj bólu głowy?

Sprawdzenie rodzaju bólu głowy, jaki występuje u nas, przekłada się na dobranie skutecznego leczenia. Trafna diagnoza to więc pierwszy, niezwykle ważny krok do zdrowia. Sprawdź, jaki masz rodzaj bólu głowy i pozbądź się męczących dolegliwości.

Sprawdź: Jaki rodzaj bólu głowy występuje u Ciebie?

Pokonać ból

Relaks, odpoczynek, masaż, olejki eteryczne - sposobów na ból głowy (wykluczając farmakoterapię) jest wiele. Który wybierasz Ty?

Sprawdź: Jak sobie radzić z bólem głowy?

Leczenie lekami - dobry pomysł?

Niestety, leczenie lekami to nie zawsze odpowiedni sposób leczenia bólu głowy. Wystarczy tylko wspomnieć o bólu z odbicia, czyli bólu wywołanym... lekami. To błędne koło trudno przerwać, więc warto zawczasu pomyśleć nad skutecznym leczeniem, zamiast bez opamiętania sięgać po tabletki bez recepty.

Sprawdź: Tabletka... i ból z głowy?