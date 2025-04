Jeśli leczysz się u specjalisty alergologa i bierzesz przepisane przez niego preparaty, zapytaj, czy możesz dodatkowo stosować te bez recepty.



Preparaty skuteczne na wszystkie rodzaje alergii. Bez względu na to, co Cię uczula, możesz zastosować jeden z następujących leków: Acer, Allertec WZF, Amertil, Cetalergin, ZYX 7. Wszystkie działają bardzo podobnie, ponieważ mają tę samą substancję czynną. Łagodzą dokuczliwe objawy alergii, takie jak katar sienny, zapalenie spojówek i swędzenie skóry. Preparaty te mogą stosować osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Opakowanie wystarcza na tygodniową kurację. Uwaga! Jeśli planujesz wykonanie testów alergicznych, powinnaś przestać brać leki trzy dni wcześniej.

Co na to homeopatia? Uczulenia wszelkiego rodzaju łagodzą także preparaty homeopatyczne np. Rhinallergy, Coryzalia. Są przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Sposób ich dawkowania zależy od nasilenia objawów choroby. Gdy katar czy kichanie są bardzo intensywne, można brać nawet jedną tabletkę co godzinę. W miarę ustępowania objawów, przerwy wydłuża się tak, by nie przekroczyć dawki sześciu tabletek na dobę.

Specjalnie dla oczu. Jeśli masz skłonność do alergicznego zapalenia spojówek, zastosuj krople (np. Polcrom, Alergoftal), gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki zaczerwienienia oczu.

Skóra pod ochroną. Alergeny działają także na skórę: podrażniają ją i wysuszają. Musisz więc pamiętać o jej codziennym nawilżaniu i natłuszczaniu. Wybierz jeden z kosmetyków pielęgnacyjnych np. Topialyse lub Balneum. Stan zapalny złagodzą też specjalne maści np. Flexiderm, Cutibaza.

