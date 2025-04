Audiometria tonalna to bezbolesny i całkowicie bezpieczny sposób diagnozowania słuchu. Na badanie możesz przyjść bez skierowania (zapłacisz ok. 35 zł). Lepiej jednak wziąć od lekarza rodzinnego skierowanie do laryngologa.

Reklama

Specjalista najpierw zajrzy ci do uszu (posłuży się przy tym wziernikiem z lupą i lampką – tzw. otoskopem). Potem może np. sprawdzić, czy słyszysz, jak do ciebie szepcze albo posługuje się stroikiem (małym metalowym urządzeniem wydającym dźwięk przy uderzeniu). W razie potrzeby skieruje cię na audiometrię.

Reklama

Testy słuchu odbywają się w wyciszonym pomieszczeniu. Nie musisz się do nich przygotowywać. Weź tylko (jeśli masz) wyniki poprzednich badań i zarezerwuj sobie kilkadziesiąt minut. W tym czasie audiogram (urządzenie do badania słuchu) będzie emitował sygnały o różnej częstotliwości. Dotrą one do ciebie za pośrednictwem słuchawek. Za każdym razem, gdy usłyszysz dźwięk, dasz znać ręką lub wciśniesz przycisk. Audiogram zarejestruje te reakcje i przedstawi je na wykresie. Na jego podstawie lekarz oceni twój zakres słuchu.