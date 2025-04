Choć dobrze wiemy, że należy się regularnie badać, wiele z nas tego nie robi. Wymówek mamy mnóstwo: brakuje nam czasu, trudno dostać się do specjalisty, lekarze niechętnie dają skierowanie na bezpłatne badania, a wykonywane prywatnie są kosztowne.

Spróbuj jednak pokonać te przeciwności. Wiele chorób przez długi czas rozwija się skrycie. Dzięki badaniom kontrolnym można je wykryć, zanim pojawią się pierwsze objawy. To znacznie zwiększa szanse na wyleczenie.

1. Nie tylko starsze osoby

Wprawdzie ryzyko rozwoju większości chorób rośnie z wiekiem, ale nie można wykluczyć, że wystąpią wcześniej. Dlatego na podstawowe badania zgłaszaj się już w młodym wieku. W ten sposób wyrobisz też w sobie nawyk regularnych kontroli. Przełomowym momentem w życiu kobiety jest ustanie miesiączki. W organizmie zachodzi wtedy wiele zmian, które mają niekorzystny wpływ na pracę organizmu. Dlatego konieczne są wtedy częstsze kontrole.

2. Badania, które zrobisz w domu

Niektóre są tak proste, że bez trudu wykonasz je sama. Są to:

- kontrola piersi – przeprowadzaj ją tuż po miesiączce. Zaniepokoić powinno cię np. wyczuwalne zgrubienie, zmiana wyglądu piersi czy wyciek z brodawki;

- ocena znamion – twoją uwagę powinien zwrócić np. szybko powiększający się pieprzyk, niegojąca się przez dłuższy czas ranka, zmiana o nieregularnych kształtach lub powierzchni;

- pomiar ciśnienia – gdy skończysz 40 lat, najlepiej spraw sobie ciśnieniomierz – w aptece dostępne są proste w użyciu aparaty półautomatyczne i automatyczne;

- test na krew utajoną w kale – to badanie pomocne jest w rozpoznawaniu raka jelita grubego – bez recepty kupisz domowe testy (np. HemoActive, FOB).

Zawsze gdy zauważysz jakieś nieprawidłowe zmiany, niezwłocznie idź do lekarza.

3. Kiedy najlepiej planować wizytę

Na większość badań możesz się zgłosić w dowolnym czasie. Część trzeba jednak wykonać w określonym terminie.

- Morfologia – nie zgłaszaj się na nią w trakcie i tuż po miesiączce.

- Badanie moczu – nie powinnaś wykonywać go 3 dni przed miesiączką ani tuż po niej.

- Cytologia – dopóki miesiączkujesz, planuj badanie w pierwszej połowie cyklu, minimum 3–4 dni po zakończeniu miesiączki.

- USG piersi – jeśli jeszcze miesiączkujesz, powinnaś iść na badanie między 5. a 10. dniem cyklu.

- Mammografia – również to badanie najlepiej wykonać w pierwszej połowie cyklu.

4. W jaki sposób się przygotować

By nic nie zafałszowało wyniku badania, czasem niezbędne jest odpowiednie przygotowanie.

- Badania krwi – zwykle wykonuje się je na czczo. Ostatni posiłek zjedz około godziny 19.00 dnia poprzedniego. Powinien być niezbyt obfity i lekkostrawny. Na 2 dni przed pobraniem krwi nie należy pić alkoholu.

- Pomiar ciśnienia – przed wejściem do gabinetu przez kilkanaście minut posiedź w spokoju i postaraj się odprężyć.

- Badanie moczu – w poprzedzającym je dniu zrezygnuj z potraw, które zawierają barwniki (np. czerwonych buraków). Przez 12 godzin przed pobraniem moczu nie jedz nic ani nie pij. Do badania zbierz mocz po nocy.

- USG jamy brzusznej – dwa dni wcześniej zacznij zażywać lek przeciw wzdęciom (np. Espumisan, Esputicon). W dniu poprzedzającym badanie jedz lekkostrawne potrawy, ostatni posiłek zaplanuj około godz. 19.00.

- USG pęcherza moczowego – godzinę wcześniej wypij litr niegazowanej wody mineralnej. Na badanie zgłoś się z pełnym pęcherzem.

- Kolonoskopia – dwa dni przed badaniem zacznij stosować dietę półpłynną (jedz czyste zupy i wypij ok. 3 litrów płynów). W dniu poprzedzającym badanie zażyj – zgodnie z zaleceniami lekarza – środek przeczyszczający.