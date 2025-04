Spis treści:

Choroba wywołana koronawirusem jest zakaźną infekcją dróg oddechowych, dlatego kaszel jest jednym z najważniejszych objawów zakażenia koronawirusem, ale może też utrzymywać się po chorobie.

W czasie zakażenia może się zmieniać. Często kaszel jest początkowo suchy, a następnie staje się kaszlem produktywnymi, czyli „mokrym”. Ale może też być odwrotnie. Najpierw pojawi się kaszel wilgotny z odkrztuszaniem wydzieliny, a później przejdzie w kaszel suchy, utrzymujący się jeszcze po wyzdrowieniu. Zazwyczaj jednak występujący na początku choroby suchy kaszel po 2-3 dniach zmienia się w mokry.

Według badań brytyjskich i belgijskich kaszel jest jednym z głównych objawów COVID-19 i dotyczy 57% zakażonych. Niektóre źródła podają, że na ten objaw skarży się nawet 70% pacjentów.

W badaniu przeprowadzonym na początku pandemii w Chinach dowiedziono, że kaszel związany z COVID-19 utrzymuje się średnio 19 dni. U 5% pacjentów trwa 4 tygodnie lub dłużej. W czasopiśmie The Lancet Respiratory Medicine naukowcy przytoczyli ankietę, według której u 20-30% osób kaszel utrzymywał się nawet 2-3 miesiące po COVID-19.

Inne oprócz kaszlu objawy koronawirusa to:

Kaszel utrzymujący się po przechorowaniu COVID-19 na ogół nie jest powodem do niepokoju. Po każdej ostrej infekcji dróg oddechowych (np. grypie, przeziębieniu, krztuścu) może pojawić się tzw. kaszel poinfekcyjny. Szacuje się, że występuje u ok. 15% osób, które przeszły infekcję górnych dróg oddechowych.

Kaszel poinfekcyjny zazwyczaj jest suchy, ale może być to również przeciągający się kaszel z wydzieliną (produktywny). Trwa od 3 do 8 tygodni, dlatego określa się go mianem kaszlu podostrego. Ostry kaszel trwa krócej niż 3 tygodnie, zaś kaszel przewlekły - powyżej 8 tygodni. Badania obrazowe klatki piersiowej są wtedy prawidłowe, co wyklucza zapalenie płuc.

Przyczyna poinfekcyjnego kaszlu po COVID-19 (i innych infekcjach) nie jest do końca poznana. Odpowiadać za niego może kilka mechanizmów. Najczęściej wskazywanym jest przedłużającą się odpowiedź na stan zapalny wywołany zakażeniem, co obejmuje przejściową nadreaktywność receptorów kaszlu i oskrzeli, nadmierne wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i ich utrudnione oczyszczanie.

Kaszel po COVID-19 powinien samoistnie ustąpić w ciągu kilku tygodni.

Kaszel może też wiązać się z tzw. długim COVID-19, czyli stanem, który polega na utrzymywaniu się objawów tygodniami lub miesiącami po wyzdrowieniu. Szacuje się, że problem dotyczy 1 na 20 osób zakażonych koronawirusem.

Kaszel jest jednym z głównych objawów, które mogą się przedłużać po zakażeniu. Inne możliwe objawy "długiego COVID-19" to: zmęczenie, bóle głowy, brak węchu oraz uczucie duszności. Dolegliwości powinny z czasem samoistnie ustąpić. Przeczytaj też: Domowa rehabilitacja po COVID-19. Co robić przy zmęczeniu, osłabieniu, duszności, depresji

Kaszel po COVID-19 może świadczyć o powikłaniach, np. zapaleniu płuc (przeczytaj: Zapalenie płuc a COVID-19). Do jak najszybszej konsultacji z lekarzem powinny skłonić objawy:

Z przedłużającym się kaszlem zawsze warto zgłosić się do lekarza po to, aby osłuchał on płuca i ocenił, czy nie występują zmiany. Konieczne może być badanie RTG klatki piersiowej.

Jeśli wyniki badań są w normie, nie występuje gorączka, a kaszel pojawił się w czasie i po niedawno przebytej infekcji dróg oddechowych, to wskazuje na kaszel poinfekcyjny.

W przypadku utrzymującego się kaszlu lekarz powinien wykluczyć inne możliwe przyczyny, np.:

Kaszel po COVID-19 zazwyczaj ustępuje samoistnie. Jeśli jednak związany jest z powikłaniami, to konieczne może być przyjmowanie antybiotyku. Wszystko zależy od towarzyszących mu objawów oraz wyników badań.

Aby złagodzić poinfekcyjny kaszel po COVID-19, należy:

Leki na kaszel po COVID-19, które może przepisać lekarz (w zależności od diagnozy), to: