Jaki masz fototyp skóry?

Każda skóra opala się inaczej i ma inny stopień ryzyka poparzeń. To, w jaki sposób i jak długo możesz się opalać, zależy w ogromnej mierze od fototypu Twojej skóry. Jak go poznać? Sprawdź w tabeli, jaki masz fototyp skóry i dowiedz się więcej o opalaniu z poniższego artykułu.

Sprawdź: Fototyp skóry - charakterystyka

Oparzenia

Wyjechałeś na urlop i - by nie tracić czasu - już cały pierwszy dzień spędziłeś na słońcu. Wieczorem zauważyłeś, że skóra zaczerwieniła się i zaczęła piec. Brzmi znajomo, prawda? Wielu z nas, szczególnie,gdy zachłyśniemy się pierwszymi dniami wakacji, doświadczyło poparzeń słonecznych. Co na nie poradzić? Jak złagodzić ból i pieczenie? Czym grożą oparzenia skóry? Krok po kroku radzimy, co robić w przypadku poparzeń słonecznych.

Sprawdź: Jak sobie radzić z oparzeniami słonecznymi?

Krem do opalania

Wiemy już, co robić, gdy doznamy oparzeń słonecznych. A jak ich uniknąć? Na pomoc przychodzą odpowiednie kosmetyki: olejki i balsamy do opalania. Jak stosować go umiejętnie? Jak dobrać faktor SPF? Który krem wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Sprawdź: Jak wybrać i stosować krem do opalania?

Fototerapia

Fototerapia to leczenie naturalnym lub sztucznym światłem. Uważa się, że szczególne skutki przynosi w leczeniu depresji zimowej, łuszczycy, żółtaczki u niemowląt, krzywicy i osteomalacji. W jaki sposób wiązka światła może pomóc na tak wiele schorzeń? Ciekawych zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Sprawdź: Fototerapia - czy słońce może leczyć?

Słońce i dziecko

Jeśli jesteś rodzicem i zabierasz swoje dziecko na wakacje (a także gdy wychodzisz z nim na dwór w słoneczny dzień!), musisz zadbać o jego bezpieczeństwo - w tym także ochronić go przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Czapka, balsam lub olejek i okulary przeciwsłoneczne to podstawa!

Sprawdź: Jak chronić dziecko przed słońcem?