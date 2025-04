Szczególnie narażone na zaćmę są osoby powyżej 65. roku życia, palące papierosy, chorujące na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze, a także w trakcie przewlekłej sterydoterapii. Jeśli w ostatnim czasie przechodziłeś stany zapalne oczu lub miałeś jakieś zabiegi okulistyczne, a w twojej najbliższej rodzinie ktoś chorował na zaćmę, to znajdujesz się w grupie o podwyższonym ryzyku zachorowania na zaćmę.

1 grudnia (sobota) br. będziesz miał możliwość zrobienia bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku zaćmy w Ośrodku Mikrochirurgii Oka przy Al. Armii Ludowej 15 w Warszawie. W godzinach 9-15 będą tam dyżurować lekarze specjalizujący się w leczeniu zaćmy. Pacjenci, którzy zgłoszą się w tym dniu do ośrodka, będą mogli zbadać wzrok pod kątem oceny przezroczystości soczewki, w celu określenia wskazań do leczenia zaćmy. Aby wziąć udział w bezpłatnym badaniu, wystarczy zarejestrować się pod specjalnym numerem telefonu: 22 825 11 33.

Pamiętajmy, że tylko regularna diagnostyka wzroku pozwala na wczesne wykrycie poważnych schorzeń oczu, takich jak choćby zaćma. Leczenie chorób oczu przynosi najlepsze efekty oraz pozwala uniknąć wielu powikłań pooperacyjnych w przypadku wczesnego rozpoznania schorzenia.

Więcej informacji o klinice i bezpłatnym badaniu można znaleźć na stronie: http://www.megalens.com.pl/content/pl_o_nas_strona_glowna.

