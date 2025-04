Najpopularniejsze wady wzroku

Najczęstszymi zaburzeniami widzenia są krótkowzroczność i dalekowzroczność. Osoba cierpiąca na krótkowzroczność widzi dobrze z niewielkiej odległości, a osoba cierpiąca na dalekowzroczność musi odsunąć od siebie oglądany przedmiot, aby dokładnie go zobaczyć. Wady te spowodowane są nieprawidłowym powstawaniem obrazu w gałce ocznej – ten obraz jest przekazywany dalej poprzez drogę wzrokową aż do miejsca w mózgu, gdzie jest on odczytywany - do kory wzrokowej.

Oczopląs

Są to bardzo szybkie i drobne, nie podlegające regulacji ruchy gałek ocznych. Pacjent czasami może nie zdawać sobie sprawy, że takie ruchy wykonuje – często dopiero bliscy zwracają uwagę, że coś jest nie tak. Oczopląs nie zależy od naszej woli. Może występować w spoczynku gałek ocznych lub gdy pacjent kieruje oczy w bok. Może być wynikiem uszkodzenia móżdżku, pnia mózgu lub struktur leżących w pobliżu dróg nerwów wzrokowych. Występuje też w chorobach neurologicznych takich jak stwardnienie rozsiane.

Zez

Jest to nierówne ustawienie osi obu gałek ocznych niezależne do woli pacjenta. W prawidłowych warunkach gałkami ocznymi sterują odpowiednie mięśnie. Jeśli jeden z nich lub oba nie funkcjonują tak jak powinny, dochodzi do rozwoju zeza. W trakcie nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych obraz widziany przez chorego jest zamazany, widoczny jakby przez mgłę, może być podwójny. Towarzyszy mu ból gałek ocznych lub ból głowy. Najczęściej zez jest wynikiem chorób nerwów sterujących tymi mięśniami i chorób ośrodkowego układu nerwowego (mózgu) – głównie infekcyjnych (bakteryjnych lub wirusowych).

„Mroczki” lub „błyski” przed oczami

Takie zjawiska są wynikiem niedokrwienia mózgu – nie dostaje on odpowiedniej ilości tlenu potrzebnej do prawidłowej pracy. Zdarzają się często zaraz po przebudzeniu, w zespołach przewlekłego zmęczenia, podczas przebywania w dusznym pomieszczeniu. Mogą być także objawem „przepowiadającym” atak migreny lub występować w jego trakcie.

Brak widzenia (zaniewidzenie)

Jest to bardzo dezorientujący i wywołujący panikę objaw. Taka „ślepota” może być przemijająca, nie oznacza wcale, że straciło się wzrok na całe życie. Zwykle obserwujemy taki epizod w zapaleniu nerwu wzrokowego (drogi łączącej oko z miejscem w mózgu, gdzie rozpoznawane są obrazy) – dotyczy wtedy jednego oka lub obu (jeśli stan zapalny rozwija się w obu oczach). Zwiastuje też groźne choroby takie jak udar mózgu. Występuje wtedy w towarzystwie niemożliwego do zniesienia bólu głowy. Należy jak najszybciej zgłosić się wtedy do szpitala!

