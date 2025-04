Przeprowadzono właśnie pierwsze badanie dotyczące poprawy wzroku osób niewidomych za pomocą komórek macierzystych, czytamy na portalu Times.com w artykule „Study: Stem Cells May Aid Vision in Blind People”. Komórki macierzyste są używane w badaniach z udziałem zwierząt już od 10 lat, jednak jeśli chodzi o problem wzroku u ludzi, naukowcy postępują ostrożnie.

W roku 2011 naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wprowadzili pacjentom do oka zarodkowe komórki macierzyste. Jeden z nich cierpiał na zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), która jest najczęstszą przyczyną ślepoty, drugi – na rzadkie schorzenie o nazwie choroba Stargardta, odbierające wzrok. Obie choroby nie poddają się leczeniu.

Wyniki nadeszły po czterech miesiącach i opublikowało je pismo „Lancet”. U pacjentów nastąpiła poprawa w widzeniu oraz czytaniu liter na tablicy okulistycznej. U jednego z pacjentów wzrok poprawił się na tyle, że mógł przeczytać pięć największych liter na tablicy, podczas gdy przedtem nie widział z niej nic. Mimo to eksperci podejrzewają, że poprawa wzroku u osoby chorej na AMD miała charakter głównie psychologiczny, ponieważ w drugim oku, do którego nie wprowadzono komórek macierzystych, również zaobserwowano poprawę widzenia.

Naukowcy cieszą się z faktu, że wszczepione komórki macierzyste nie zostały odrzucone i nie pojawiły się żadne nieprawidłowości. Specjaliści od komórek macierzystych twierdzą, że badanie to duży sukces, ale na wprowadzenie tej metody do obecnych metod leczenia jest jeszcze za wcześnie. Oboje z badanych wciąż pozostają oficjalnie niewidomi.

Mimo że metoda pozyskiwania organów do przeszczepu z komórek macierzystych jest kontrowersyjna etycznie (zakłada niszczenie ludzkich zarodków), badania trwają.

Źródło: Time.com, 23.01.2012 /ah

Zobacz video: N jak Niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku

Reklama