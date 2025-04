Oczy to jedne z najdelikatniejszych części naszego organizmu, odpowiadają za 80% informacji odbieranych przez nasz mózg. To wystarczający powód, aby bliżej przyjrzeć się swoim oczom, szczególnie, że na 2 czwartek października przypada Światowy Dzień Wzroku.

Blisko połowa Polaków (42%), w wieku 16-54 lat potrzebuje korekcji wzroku, z czego 29% jest przekonana, że ma dobry wzrok. Te statystyki, w zestawieniu z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (liczba osób mieszkających w miastach), oznaczają, że ponad 5,5 mln osób w Polsce może mieć wadę wzroku. Większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym.

Na świecie wady wzroku są już postrzegane jako choroby cywilizacyjne, podobnie jak nadciśnienie czy cukrzyca. Trudno się temu dziwić, skoro żyjemy w coraz bardziej zaawansowanym cyfrowo świecie, w którym na każdym kroku mamy do czynienia z urządzeniami negatywnie wpływającymi na nasze oczy.

– Profilaktyczne badania wzroku pozwalają na uniknięcie najgroźniejszych problemów, nawet tych związanych z utratą wzroku – mówi dr n. med. Arleta Waszczykowska.

Potwierdzają to dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według których profilaktyka i właściwa terapia mogą zapobiec upośledzeniu wzroku nawet u 80% chorych.1 Brak odpowiedniej korekcji wady wzroku wiąże się nie tylko z groźbą pogłębienia wady, ale także znacznie zwiększa urazowość i ryzyko depresji, a w następstwie konieczność zapewniania opieki ze strony osób trzecich.

W tym roku kampania, która towarzyszy Światowemu Dniu Wzroku w Polsce, nosi nazwę „Zobacz życie w 100%”. Organizuje ją firma Johnson&Johnson Vision Care, producent soczewek kontaktowych marki ACUVUE®. Kampania ma na celu przekonać, dlaczego warto regularnie badać wzrok i edukować Polaków w zakresie dostępnych metod korekcji wad wzroku: okularów i soczewek kontaktowych.

Pierwsze obchody Światowego Dnia Wzroku zorganizowano w Polsce w roku 2006, a patronat nad nimi objął prof. Zbigniew Religa.

1„Dostęp do opieki okulistycznej w Polsce – podejście systemowe” Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC).

