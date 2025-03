Spis treści:

Plamki Fordyce’a to skupiska powiększonych gruczołów łojowych, które zazwyczaj występują na górnej wardze lub błonie śluzowej ust i policzków. Pojawiają się też na narządach płciowych, głównie na prąciu. Mają postać kremowo-żółtawych lub białych miękkich podskórnych grudek o wielkości 1-3 mm. Są bardziej widoczne po napięciu skóry. Co charakterystyczne, ich lokalizacją są obszary nieporośnięte przez włosy.

Te powiększone gruczoły łojowe wyglądające jak białe krostki zawierają obojętne komórki tłuszczowe. Zwykle są niebolesne, ale niektórzy skarżą się na ich swędzenie. Po raz pierwszy w 1896 roku plamki opisał amerykański dermatolog dr John Addison Fordyce.

Plamki Fordyce'a są całkowicie łagodnymi zmianami i nie są groźne. Stanowią przede wszystkim defekt kosmetyczny, jeśli są bardziej widoczne. Niektórzy martwią się, że te białe kropki na ustach świadczą o chorobie przenoszonej drogą płciową, błędnie rozpoznając je np. jako brodawki związane z zakażeniem HPV czy opryszczkę. Jednak pojawienie się plamek Fordyce’a na ustach czy w miejscach intymnych jest normalne. Nie są to zmiany zaraźliwe. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z dermatologiem.

Plamki Fordyce’a to powszechna zmiana, która prawdopodobnie występuje u 80% populacji. Częściej u mężczyzn niż kobiet i raczej w dorosłym wieku niż w dzieciństwie. Zwykle pojawiają się najwcześniej u dzieci po 3. roku życia, ale najwięcej tych białych krostek uwidacznia się w czasie dojrzewania i w późniejszym okresie życia, jednak w podeszłym wieku są mniej zauważalne.

Nie jest znana przyczyna powstawania plamek Fordyce’a. Wiadomo, że z wiekiem stają się bardziej widoczne - szczególnie w trakcie zmian hormonalnych w okresie dojrzewania. Niektóre źródła podają, że występowanie białych kropek na ustach może mieć związek z:

Nie ma potrzeby usuwania plamek Fordyce’a. Są to zmiany niegroźne i nie trzeba ich w żaden sposób leczyć. Do lekarza trzeba się zgłosić, jeżeli krostkom towarzyszą inne objawy, np. swędzenie albo stan zapalny. Niektóre osoby mogą chcieć je usunąć ze względów kosmetycznych. Istnieją metody, które bywają pomocne:

Nie ma dowodów, że któraś z powyższych metod jest w pełni skuteczna w usuwaniu plamek Fordyce’a. Efekty leczenia mogą się różnić u poszczególnych osób. Istnieje również ryzyko pozostawienia blizn.