Zmiany skórne przypominające kaszkę na twarzy to częsty problem o wielu możliwych przyczynach. Jak sobie z nim poradzić? O to zapytałyśmy lek. Annę Bachledę-Curuś, dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej z krakowskiego SCM estetic.

Drobna wysypka na twarzy, potocznie określana jako „kaszka”, to niewielkich rozmiarów podskórne grudki, które zazwyczaj występują w skupiskach, a pojawiają się przede wszystkim w obrębie skóry czoła oraz policzków. Niekiedy łączy się ona z dodatkowymi nieprzyjemnymi dolegliwościami, takimi jak zaczerwienienie, podrażnienie, pieczenie lub świąd. Ten charakterystyczny problem skórny dotyka osób w każdym wieku, często obserwuje się go również u niemowląt i małych dzieci.

Pojawienie się kaszki na twarzy ma różne możliwe przyczyny. Wśród nich najczęściej wymienia się: reakcje alergiczne, niewłaściwą pielęgnację oraz czynniki hormonalne (m.in. PCOS i choroby tarczycy).

Niewłaściwa pielęgnacja cery

Choć podkreśla się, że w pielęgnacji mniej znaczy więcej, to z drugiej strony także niedostateczne dbanie o skórę może skutkować wystąpieniem niepożądanej reakcji skórnej. Chodzi tu przede wszystkim o brak właściwego oczyszczania skóry oraz nadmierne jej wysuszenie lub przetłuszczenie.

Wystąpienie wysypki może nastąpić na skutek używania zbyt agresywnych kosmetyków, nieodpowiednich dla danego rodzaju skóry, zawierających liczne substancje drażniące, takie jak alkohol etylowy, detergenty, sztuczne barwniki, konserwanty czy substancje zapachowe. – mówi lek. Anna Bachleda-Curuś z SCM estetic.

Osoby posiadające cerę tłustą i mieszaną szczególnie powinny uważać na kosmetyki zatykające pory i ujścia gruczołów łojowych.

Przyczyną pojawienia się kaszki na twarzy bywa nadużywanie kosmetyków o działaniu złuszczającym, wysuszającym i ściągającym, nadmiernego stosowania peelingów, w szczególności gruboziarnistych, a także preparatów, które mają w swoim składzie substancje wykazujące działanie komedogenne – sprzyjające powstawaniu zaskórników, jak np. olej kokosowy, silikony, wazelina, parafina, masło kakaowe – wyjaśnia lek. Anna Bachleda-Curuś.

Kosmetyki ekologiczne a kaszka na twarzy

Co może wydać się zaskakujące, kaszka na twarzy u osób ze skórą wrażliwą może pojawić się w wyniku stosowania ekologicznych kosmetyków .

Stosowanie kosmetyków zawierających wyciągi roślinne może skutkować niepożądaną reakcją skórną, ponieważ naturalne komponenty, takie jak np. rumianek lub olejki eteryczne, wykazują bardzo silne właściwości alergizujące – mówi lek. Anna Bachleda-Curuś.

Dieta a kaszka na twarzy



Stan skóry stanowi również odzwierciedlenie naszej diety. W związku z tym jego pogorszenie (w tym także wysypki) pojawia się często po nadmiernym spożyciu:

żywności typu fast-food,

cukru,

gotowych dań,

żywności o wysokim stopniu przetworzenia,

alkoholu,

ostrych przypraw.

Kaszka na twarzy pojawia się także w konsekwencji nietolerancji i alergii pokarmowych. Za silne alergeny uważa się m.in. nabiał, orzechy, czekoladę, owoce cytrusowe – wymienia lek. Anna Bachleda-Curuś.

Wysypki niekiedy stanowią reakcję organizmu na przyjmowane leki lub mogą wystąpić w konsekwencji nadmiernej ekspozycji na słońce (uczulenie na słońce). W przypadku pojawienia się kaszki na twarzy jako reakcji alergicznej, najczęściej towarzyszy jej zaczerwienienie oraz świąd miejsca zmienionego chorobowo.

Fot. Kaszką na twarzy mogą objawiać się prosaki, które często występują u niemowląt/ Adobe Stock, vchalup

Jeśli na policzkach, skroniach, powiekach lub nosie pojawiły się białe, twarde grudki o niewielkich rozmiarach, to najprawdopodobniej są to prosaki. To częsta zmiana skórna u niemowląt i zazwyczaj samoistnie ustępują wtedy w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Mogą też pojawić się u osób dorosłych.

Leczenie drobnych grudek na twarzy uzależnione jest od ich przyczyny. Najważniejsze na początku jest więc odnalezienie źródła problemu. Zdaniem dermatologa przede wszystkim, aby pozbyć się kaszki na twarzy, trzeba postawić na prawidłową pielęgnację, odpowiednio dobraną do naszego rodzaju skóry i stylu życia. Należy:

zapewnić odpowiedni poziom nawilżenia skóry,

sięgać po delikatne preparaty oczyszczające,

zawsze pamiętać o demakijażu.

Bez wyjątku w każdym wypadku nie powinno się wyciskać ani rozdrapywać zmian skórnych. Nie zaleca się również nadmiernego wysuszania objętych nimi obszarów skóry – radzi lek. Anna Bachleda-Curuś.

Równie ważne jest zadbanie o prawidłową, zróżnicowaną dietę, w szczególności sięganie po żywność nieprzetworzoną.

Jeśli nie pomagają zmiany nawyków, najlepiej zgłosić się po fachową pomoc.

W razie wątpliwości nie wahajmy się skorzystać z wiedzy dermatologa czy kosmetologa w tym zakresie. Niekiedy konieczna jest konsultacja alergologiczna i wykonanie odpowiednich testów. W niektórych przypadkach zaleca się zastosowanie diety eliminacyjnej, tj. wykluczenie z jadłospisu poszczególnych produktów wywołujących określone reakcje skórne. Rozwiązaniem problemu może okazać się częsta zmiana pościeli, w szczególności poszewek na poduszki oraz pranie ich w wysokich temperaturach, przy użyciu delikatnych środków piorących – mówi lek. Anna Bachleda-Curuś.

Jeśli za kaszkę ma twarzy odpowiedzialne są zmiany hormonalne, wówczas konieczna jest wizyta u lekarza endokrynologa oraz ginekologa, a następnie wykonanie serii badań i wdrożenie odpowiedniego leczenia (więcej: Zaburzenia hormonalne).

Warto nadmienić, że w przypadku zmian już utrwalonych, tzw. torbieli naskórkowych, możliwe jest ich usunięcie podczas zabiegu z wykorzystaniem lasera - mówi lek. Anna Bachleda-Curuś.

W przypadku prosaków u dorosłych stosuje się różne metody leczenia, m.in.: laseroterapię, elektrokoagulację oraz zabiegi kosmetyczne, takie jak mikrodermabrazja, peeling chemiczny lub wymrażanie.

Co powinny zawierać kosmetyki?

Przy wyborze kosmetyków lub dermokosmetyków powinno się w pierwszej kolejności zwracać uwagę na ich skład. Gdy na twarzy pojawia się charakterystyczna kaszka, sięgaj po kosmetyki zawierające m.in.:

kwas pantotenowy – łagodzi podrażnienia,

– łagodzi podrażnienia, witamina E – wspomaga regenerację naskórka,

– wspomaga regenerację naskórka, gliceryna – zapobiega utracie wody,

– zapobiega utracie wody, cynk – niweluje podrażnienia, usuwa zaczerwienienia,

– niweluje podrażnienia, usuwa zaczerwienienia, kwas salicylowy – wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

