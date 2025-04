Leczenie boreliozy wzbudza tyle kontrowersji, że naprawdę trudno podjąć właściwą decyzję, gdy zachorujemy lub spotka to nasze dziecko. Spróbujmy usystematyzować informacje na ten temat.

Leczenie boreliozy

1. Według Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Powinno trwać 21-28 dni dni i opierać się na antybiotykoterapii. Zalecane leki to: doksycyklina, amoksycylina, cefuroksym, ceftriakson lub cefotaksym. Warto przy tym dodać, że dla pacjentów z boreliozą NFZ refunduje antybiotyki przez maksymalnie 6 tygodni. Leki zalecane są wówczas, gdy na skórze, po wcześniejszym ukłuciu kleszcza, pojawi się rumień wędrujący (o średnicy co najmniej 5 cm) lub testy potwierdzą obecność przeciwciał przeciw boreliozie. Najpierw zatem trzeba wykryć tę podstępną chorobę, potem dopiero leczyć. Nie zaleca się podawania antybiotyków profilaktycznie, po wyjęciu kleszcza, nawet wówczas, gdy prawdopodobieństwo zakażenia jest wysokie (intruz przebywał w skórze długo lub ukłucie nastąpiło w takim regionie Polski, w którym jest dużo zachorowań). Jeśli po tych kilku tygodniach objawy choroby utrzymują się, lekarze uznają to za zespół poboreliozowy, na który nie ma już lekarstwa, można tylko łagodzić jego objawy np. za pomocą rehabilitacji.

2. Według Międzynarodowego Towarzystwa ds. Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych ILADS

To metoda, która zakłada leczenie kilkoma antybiotykami – jednocześnie, bądź na przemian przez okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jest to związane z teorią, że bakteria Borrelia burgdorferi może przybierać w organizmie różne formy (np. zamykać się w cystach), co sprawia, że jeden antybiotyk nie jest w stanie jej pokonać. Stąd też konieczność stosowania tzw. koktajli antybiotykowych. Do tego zaleca się przyjmowanie wielu suplementów, które pomagają zwiększyć odporność organizmu i ułatwić mu pokonanie bakterii. Polsce jest już co najmniej kilkunastu lekarzy, którzy stosują wytyczne tego towarzystwa.

Naturalne leczenie boreliozy

Najbardziej znaną terapię ziołową boreliozy opracował amerykański fitoterapeuta Stephen Harrod Buhner. Jest ona oparta na przebadanych klinicznie ziołach, które pomagają one zwalczać krętki odpowiedzialne za boreliozę i łagodzą objawy choroby. Najważniejsze z nich to: rdest japoński, koci pazur (Cat's claw), żeń-szeń syberyjski, vilcacora i kolcorośl. W Polsce terapię ziołową boreliozy propaguje dr Henryk Różański (zaleca on m.in. szczeć pospolitą i czepotę puszystą). Są także, reklamowane jako skuteczne, terapie biorezonansem czy ozonem, ale większość lekarzy uznaje je za nieskuteczne.

Leczenie boreliozy u dzieci

Gdy na boreliozę zachoruje dziecko, w zależności od wieku małego pacjenta stosuje się różne antybiotyki, przede wszystkim jednak amoksycylinę w dawce dostosowanej do wagi malucha. O długości antybiotykoterapii decyduje lekarz pediatra lub chorób zakaźnych. Warto wiedzieć, że zalecana najczęściej dorosłym doksycyclina nie powinna być podawana dzieciom w okresie wzrostu (przynajmniej do 12 roku życia), ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwoju zębów lub kośćca.