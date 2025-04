32- letnia Ana-Alecia Ayala, Amerykanka z Dallas, na każdym zdjęciu promiennie się uśmiecha. Gdyby nie ogolona na łyso głowa i widoczne na wielu fotografiach szpitalne łóżko w tle, moglibyśmy się nie zorientować, że dziewczyna walczy z rzadkim, złośliwym nowotworem macicy – mięsakiem prążkowanokomórkowm.

Śmiechem w raka

W grudniu 2015 roku u Ayali zdiagnozowano nowotwór macicy. Rak szybko rozprzestrzenił się na jajniki i do wyściółki brzucha. Mimo operacji, podczas której usunięto większość guza, wkrótce później pojawił się kolejny – tym razem w śledzionie. Ayala trafiła na chemioterapię. Agresywne leczenie wywołuje u niej liczne skutki uboczne – drgawki, halucyjnacje i osłabienie mięśni – dziewczyna jednak nie poddaje się, a wręcz zaraża optymizmem.

Zamiast się załamywać, ze swoją „kumpelą od chemo” nagrała krótki filmik, na którym obie panie radośnie tańczą w szpitalu w rytm piosenki "Juju On That Beat" Zay Hilfigerrr & Zayion McCall. Pod zamieszczonym na Instagramie video napisała:

Kto powiedział, że rak i chemioterapia muszą powodować doła? My tu się świetnie bawimy! Chcemy pokazać światu, że śmiech i taniec są najlepszym lekarstwem.

Kto powiedział, że rak i chemioterapia muszą powodować doła? My tu się świetnie bawimy! Chcemy pokazać światu, że śmiech i taniec są najlepszym lekarstwem.

Filmik błyskawicznie rozprzestrzenił się w internecie – na samym Instagramie ma już ponad 55,000 wyświetleń. Internauci życzą jej powrotu do zdrowia i trzymają za nią kciuki. Alaya doczekała się nawet własnej strony na Facebooku. Jak sama przyznaje, musi zachować pogodę ducha dla swojej 3-letniej córeczki, która mocno wierzy, że mamie uda się pokonać chorobę.