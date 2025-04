Chrypka - nie bagatelizuj jej!

Chrypka to zaburzenie głosu, polegające na specyficznej pracy strun głosowych, przez co uzyskujemy szorstki, matowy i niewyraźny głos. Chrypkę zwykliśmy kojarzyć ze stanem zapalnym dróg oddechowych i nadwyrężeniem aparatu mowy. Niestety, chrypka to także objaw groźnych chorób, jak np. rak krtani. Poniżej przedstawiamy kilka chorób, w których chrypka jest jednym z głównych objawów.

Zapalenie gardła i krtani



Zapalenie gardła ma często etiologię wirusową i skutkuje podrażnieniem oraz przekrwieniem

błony śluzowej gardła, przez co dochodzi do znacznego wysiłku podczas mówienia. Bliskie

sąsiedztwo gardła i krtani powoduje, iż może dojść do zapalenia krtani (drogą zstępującą).

Główną przyczyną zapalenia krtani są także wirusy. W krtani znajdują się struny głosowe,

zatem podczas zapalenia dochodzi do zmiany barwy głosu, ochrypienia, czy nawet afonii –

bezgłosu. Wszystko to mija po ustąpieniu zapalenia.

Refluks żołądkowo-przełykowy



Jest chorobą przewlekłą, polegającą na nieprawidłowym cofaniu się treści żołądkowej –

o odczynie kwaśnym – do przełyku. Dochodzi do tego najczęściej z powodu upośledzonej

kurczliwości mięśnia zwieracza dolnego przełyku. Objawem refluksu jest paląca zgaga, stan

zapalny przełyku, kaszel, przewlekłe zapalenia dróg oddechowych, a także chrypka z powodu

podrażnienia śluzówki przełyku, a czasem nawet gardła przez kwaśną treść żołądkową.

Ponadto, chrypka jest objawem infekcji oddechowych, które się często rozwijają w przebiegu

choroby refluksowej.

Rak krtani



To drugi w kolejności nowotwór układu oddechowego, zaraz po raku płuc, który zbiera

coraz większe żniwo. Jednym z pierwszych objawów raka krtani, jest zmiana barwy głosu na „zdławioną”, a także chrypka. Chrypka jest długotrwała i nie ustępuje. Świadczy o zajęciu

strun głosowych przez proces nowotworowy. Leczenie raka krtani jest bardzo dotkliwe i nierzadko polega na usunięciu krtani. Usunięcie krtani może być częściowe lub całkowite.

To ostatnie skutkuje to bezgłosem i koniecznością wykonania tracheotomii (umieszczenie

rurki w krtani przez utworzony przezskórny otwór). Uzupełnieniem terapii jest radioterapia i

chemioterapia. W uzasadnionych przypadkach nie stosuje się metod operacyjnych, a jedynie

leczenie chemioterapeutykami i radioterapię.

Niedoczynność tarczycy



Z powodu zmian hormonalnych w przebiegu niedoczynności tarczycy (m.in. obniżenie

poziomu tyroksyny) dochodzi w organizmie człowieka do zaburzeń metabolicznych. Osoba

z niedoczynnością tarczycy zwykle ma nadwagę lub jest otyła, szybko się męczy, ma niższe

ciśnienie, jest ospała, zmęczona, znużona, depresyjna. Jej skóra jest sucha, szorstka, a na

łokciach i kolanach widać zaciemnienia (objaw brudnych łokci i kolan). Ponadto chorzy z

niedoczynnością tarczycy mają obniżony głos i charakterystyczną chrypkę. Niedoczynność

tarczycy wymaga specjalistycznego leczenia u endokrynologa.

Suchość śluzówek



Nie jest to choroba, ale dość powszechny problem. Suchość śluzówek na ogół wynika z

przebywania w przegrzanych i suchych pomieszczeniach, może towarzyszyć odwodnieniu,

długotrwałemu mówieniu, a także współwystępować z chorobami alergicznymi. Suche śluzówki stają się podatnym gruntem dla wirusów, bakterii, grzybów i alergenów. Nie stanowią bowiem dla nich żadnej bariery. Stąd w przypadku przesuszenia błon śluzowych jamy ustnej, czy gardła częściej łapiemy infekcje. Zatem każdego dnia dbajmy o właściwe nawodnienie i od czasu do czasu zachęcamy ssać tabletki ze śluzami roślinnymi np. z tymianku i podbiału. Działają one ochronnie i zapobiegają chrypce.