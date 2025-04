Kolka jelitowa pojawia się u co 5. dziecka w okresie niemowlęcym. Czasem w wyniku problemów trawiennych dotyka też osoby dorosłe. Pomagają leki rozkurczowe, okłady i lekkostrawna dieta.

To bolesna dolegliwość związana ze skurczami mięśni gładkich jelita. Zwykle pojawia się, gdy zjemy coś nieświeżego albo przejemy się. Kolka jelitowa towarzyszy też osobom z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi.

Kolka jelitowa pojawia się nagle, ma charakter napadowy. Gdy dojdzie do nadmiernego rozciągania ścian jelita, pobudzane są zakończenia nerwowe. Ta informacja trafia do ośrodków bólowych.

Ból wywołują gazy, zalegająca zbytnia ilość pokarmu, a także masy kałowej. Ból ogranicza ruchy i wymusza przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała. Zwykle sam ustępuje.

Kolka jelitowa u dorosłych to zwykle efekt błędów w odżywianiu. Może być związana z:

jedzeniem zbyt obfitych posiłków,

zbyt szybkim jedzeniem,

spożywaniem tłustych, ciężkostrawnych pokarmów,

łykanie dużej ilości powietrza w trakcie jedzenia.

Na kolkę jelitową narażone są też osoby z refluksem i zespołem jelita drażliwego oraz nietolerancjami pokarmowymi. Kolce sprzyja również niedrożność jelita i uchyłkowość jelita.

Po czym rozpoznać kolkę jelitową? Przed wszystkim po silnym, kłującym bólu brzucha na dole, najczęściej po lewej stronie. Ból może przychodzić i odchodzić, być o różnym stopniu nasilenia (co oznacza ból brzucha po jedzeniu). Mogą pojawić się też skurcze.

Inne objawy kolki jelitowej u dorosłych:

gazy,

wzdęcia,

nudności,

wymioty.

Kolka jelitowa może dotyczyć też kobiet w ciąży, wywołuje ją zwykle nieprawidłowa dieta i nadmierny wysiłek fizyczny.

Kolki jelitowe u niemowląt potrafią być związane z niewłaściwym karmieniem - znaczącym czynnikiem jest stres (ważna jest relacja matki z dzieckiem). Nie bez znaczenia jest też pozycja przy karmieniu i dieta matki. Na kolkę jelitową najczęściej cierpią dzieci ok. 6. tygodnia życia.

Objawy kolki u dzieci to przede wszystkim trudny do opanowania płacz, ale też krzyczenie, niepokój, wiercenie się, wzdęcia. Dolegliwości związane z kolką jelitową u niemowląt nasilają się w godzinach wieczornych. Wtedy też dochodzą problemy z utuleniem dziecka do snu.

Leczenie jest objawowe i polega na stosowaniu leków przeciwbólowych i o działaniu rozkurczającym. Pomagają też tabletki, które zmniejszą ilość gazów w jelitach. Nie należy jednak nadużywać tych metod, lepiej zlikwidować przyczynę kolek.

Osoba cierpiąca na kolkę jelitową może też spróbować pomóc sobie sama domowymi metodami:

połóż się na brzuchu , podkurcz lekko zgięte nogi,

, podkurcz lekko zgięte nogi, rozepnij w pasie spodnie, poluzuj pasek,

rób ciepłe kompresy na brzuch,

na brzuch, weź ciepłą kąpiel,

napij się naparu z melisy , kopru włoskiego, rumianku,

, kopru włoskiego, rumianku, zrób masaż brzucha okrężnymi ruchami.

Jeśli chcesz uniknąć napadu kolki jelitowej, zwracaj większą uwagę na to, co i jak jesz. Ogranicz tłuste, smażone potrawy, nawadniaj się, pij regularnie zieloną herbatę. Warto włączyć w codzienne menu kefiry i jogurty naturalne (ze względu na bakterie probiotyczne).

Nie pij płynów w trakcie jedzenia, nie spiesz się jedząc. Unikaj dużych posiłków. Wyeliminuj z jadłospisu produkty, które cię uczulają.

Poza tym w profilaktyce kolki jelitowej dobrze robi umiarkowana, regularna aktywność fizyczna i dbanie o zdrowie układu trawiennego (np. wyleczenie refluksu).

