Na czym polega zabieg pobrania nerki?



Zabieg pobrania nerki wykonywany jest przy znieczuleniu ogólnym i polega on na podwiązaniu i odcięciu naczyń nerkowych i moczowodu. Aby zachować dobrą funkcjonalność hormonalną, pozostawia się nadnercze. Zabieg może być wykonywany przy pomocy tradycyjnych metod chirurgicznych lub laparoskopowo (po zabiegu laparoskopii pozostanie znacznie mniejsza blizna niż po tradycyjnej operacji).

Ból po zabiegu utrzymuje się zwykle 2–4 dni i w tym czasie pacjent otrzymuje w ramach profilaktyki leki przeciwbólowe. W bardzo małej grupie chorych – u ok. 3 osób na 100 – ból utrzymuje się nieco dłużej, a to może wymagać stosowania odpowiednich leków przeciwbólowych.

Blizny po zabiegu



Po zabiegu wykonywanym tradycyjnymi metodami chirurgicznymi pozostanie 15–17 cm blizna pod lewym lub prawym łukiem żebrowym. Natomiast jeżeli zabieg pobrania nerki będzie wykonywany metodą laparoskopową, to blizna będzie niewielka (8 cm oraz trzy małe blizny wielkości 1 cm).

Pobyt dawcy w szpitalu trwa zwykle ok. 7 dni, w przypadku laparoskopii natomiast może być on nieco krótszy. Rehabilitacja po zabiegu trwa ok. 5 tygodni i po tym okresie dawca może wrócić do pracy i stałej aktywności.

Ryzyko powikłań



Nie istnieją takie zabiegi chirurgiczne, które by całkowicie uwalniały pacjentów od jakiegokolwiek ryzyka powikłań. W przypadku usuwania nerki osobie zdrowej ryzyko powikłań jest minimalne. Najczęstszym odczuwanym powikłaniem, który może wystąpić, jest ból w okolicy usuniętej nerki (trwa on zwykle przez kilka pierwszych dni po zabiegu).

Bardzo rzadko dochodzi do ropienia rany i powstania przepukliny w bliźnie po zabiegu. Czasem może dojść do innych powikłań, np. związanych z koniecznością przetoczenia krwi.

Bardzo rzadko następuje również zgon dawcy w czasie zabiegu. Statystycznie takie ryzyko zachodzi u 3 pacjentów na 10 000 przeprowadzanych zabiegów.

Artykuł powstał na podstawie informatora „Transplantacja – nowe życie. Informacje dla rodzin pacjentów z niewydolnością nerek” w opracowaniu prof. dr hab. med. Alicji Dębskiej-Ślizień, Gdańsk 2011 r.