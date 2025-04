Dokuczają ci objawy alergii? Sprawdź, co pyli w maju

Komunikaty o tym, co i kiedy pyli, to podstawowe narzędzie w rękach alergika. Co roku sezon pylenia konkretnych roślin może się przesuwać (o 2-3 tygodnie). Dlatego lepiej sprawdzać na bieżąco, jakie pyłki dominują w konkretnym miesiącu. Sprawdź, co pyli w maju 2022.