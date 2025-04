Spis treści:

Chromanie przestankowe to zaburzenie chodzenia spowodowane bólem w kończynie dolnej. Ból w nodze, najczęściej w łydce, pojawia się podczas chodzenia po płaskim terenie. Dolegliwości mogą też obejmować stopę, udo, biodro, a nawet pośladek. Po zatrzymaniu się ból ustępuje, ale nawraca podczas kontynuacji marszu.

Czasem chorzy skarżą się nie na ból, ale na silne zmęczenie jednej lub obu kończyn dolnych. Zdarza się też, że dominującym objawem, który zmusza do zatrzymania się, jest drętwienie stopy. Odległość, po jakiej pojawia się ból, nazywa się dystansem chromania przestankowego.

Chromanie przestankowe należy odróżnić od innych rodzajów bólu, jakie mogą pojawić się w nodze. Przykładem jest ból spoczynkowy, który pojawia się niezależnie od tego, czy pacjent chodzi, czy leży na płasko.

Ból spoczynkowy najpierw obejmuje palce stóp, potem wędruje wyżej, nawet do goleni. Opuszczenie kończyny wywołuje uczucie ulgi i ustąpienie dolegliwości. Z tego powodu chory spędza noce w pozycji siedzącej, z opuszczoną kończyną. Niestety sprzyja to powstawaniu obrzęków, czyli „puchnięcia” nogi.

Chromanie przestankowe jest objawem zwężenia i niedrożności tętnic, które doprowadzają krew do kończyny dolnej. Zwężenie tętnicy jest najczęściej spowodowane przez blaszkę miażdżycową. Jest to struktura obecna w ścianie naczynia i złożona głównie z cholesterolu, związków tłuszczu i białka, soli wapnia i przerośniętej mięśniówki naczynia.

Wzrost takiej blaszki jest wieloletni i prowadzi do jej zwapnienia i owrzodzenia. Dochodzi do zmiany ściany tętnicy, która twardnieje, sztywnieje, a światło tętnicy zwęża się, aż do całkowitego zamknięcia. Przepływ staje się wówczas niemożliwy.

Chromanie przestankowe jest często pierwszym, dostrzegalnym objawem. Bóle spoczynkowe pojawiają się później, a ostatnim stadium są zmiany martwicze palców i stopy.

U pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem cholesterolu przede wszystkim należy obniżyć podwyższone parametry. Dodatkowo stosować można również leki zawierające kwas acetylosalicylowy, statyn oraz pentoksyfiliny. Leczenie niedokrwienia kończyn dolnych jest przebiega jednak głównie operacyjne.

Zmiana trybu życia i codzienne ćwiczenia chodzenia w początkowych stadiach choroby pomagają wykształcić i poprawić krążenie w nodze. Kiedy pojawiają się bóle spoczynkowe, martwica palców lub stopy, operacja jest koniecznością.

Zaprzestanie palenia tytoniu, nieprzerwane leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz prawidłowa masa ciała może poprawić rokowanie u takich osób i uchronić ich przed amputacją nogi. Niestety u ok. 70% pacjentów dochodzi do amputacji, ze względu na krytyczne niedokrwienie i obumarcie tkanek. Często jest to spowodowane bagatelizowaniem objawów i kontynuacją nawyków.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.11.2011 na zlecenie Edipresse.

