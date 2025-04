Dieta w ciąży

Okres ciąży i karmienia piersią wymagają od kobiety dbałości o spożywanie odpowiedniej ilości dobrej jakości białka, witamin, wapnia, magnezu i bardzo ważnych dla rozwoju dziecka nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym niezbędnego dla prawidłowego rozwoju mózgu dziecka kwasu DHA (kwas dokozaheksaenowy).

W ostatnich tygodniach ciąży i w ciągu pierwszych dwóch lat życia mózg dziecka rozwija się najintensywniej. Prawidłowa, dobrze zbilansowana dieta to polisa zdrowotna dla mamy i ogromne wsparcie dla prawidłowego rozwoju jej dziecka. Badania potwierdzają, że koncentracja DHA w korze mózgowej i siatkówce oka jest dużo większa u dzieci karmionych naturalnie.

Spożywanie DHA przez matki zwiększa zawartość DHA w ich krwi i mleku, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom tego kwasu tłuszczowego zarówno u płodu, jak i u noworodków. Zarówno w przypadku niemowląt, jak i w prenatalnym okresie rozwoju, DHA odgrywa istotną rolę w procesie tworzenia silnego systemu immunologicznego, a przy okazji wspierania rozwoju dziecka, jego inteligencji, zdolności postrzegania.

Czym jest DHA?

DHA jest jednym z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju mózgu oraz narządu wzroku. Jest głównym strukturalnym tłuszczem mózgu i oczu, stanowiącym do 97% tłuszczów omega-3 w mózgu i do 93% w oku.

Kwas ten znajduje się w każdej komórce naszego ciała. Jedynym źródłem DHA dla wzrastającego w łonie, a potem karmionego piersią dziecka są zapasy zmagazynowane w organizmie matki – dostarczane pierwotnie przez łożysko, a potem wraz z mlekiem. Jeżeli kobieta nie jada ryb, a zapasy DHA w jej organizmie są niewielkie, może to być również niewystarczająca ilość dla potrzeb rozwoju układu nerwowego u dziecka.

To z kolei może przyczynić się do obniżenia IQ dziecka w latach późniejszych. Z drugiej strony, jeśli w organizmie matki dojdzie do niedoborów DHA, po porodzie może być ona bardziej narażona na objawy depresji poporodowej.

Eksperci ISSFAL (Międzynarodowe Towarzystwo Badań Kwasów Tłuszczowych i Lipidów) zalecają, aby kobiety ciężarne i karmiące spożywały 300 mg DHA na dobę. Z badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika jednak, że kobiety ciężarne i karmiące spożywają średnio tylko 52 mg DHA na dobę, co pokrywa około 1/5 zalecanej wartości.

Suplementy diety u kobiet ciężarnych

Tymczasem udowodniono, że suplementacja DHA u matek karmiących przekłada się według badaczy na osiągnięcia rozwojowe ich dzieci. Odpowiedni poziom DHA w organizmie dziecka wspiera bowiem rozwój psychomotoryczny, czyli koordynację wzrokowo-ruchową dziecka w wieku przed przedszkolnym, a także przyspiesza nabycie umiejętności skupiania uwagi na dłużej w wieku szkolnym.

Suplementacja DHA w okresie ciąży przynosi korzyści zarówno matce, jak i dziecku również dzięki wydłużeniu czasu trwania ciąży. Naukowcy mówią, że dieta matki wzbogacona o DHA może wydłużać noszenie dziecka w łonie nawet o tydzień, zapobiegając w ten sposób przedwczesnemu porodowi i pozwalając dziecku przyjść na świat, kiedy naprawdę jest na to gotowe. Wykazano też, że podawanie DHA matkom odgrywa istotną rolę w budowaniu ich dobrego samopoczucia zarówno w czasie ciąży, jak i laktacji.

Nienasycone kwasy tłuszczowe mają bowiem wpływ na zapobieganie spadkom nastroju, dzięki czemu mogą chronić przed rozwojem depresji, zmniejszać agresję w stanach stresowych, a także działać perspektywicznie przez ochronę przed rozwojem demencji. Cenne kwasy z mórz Mimo, że ryby są wskazywane jako bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym DHA, nie powinno się spożywać ich w ciąży i czasie laktacji bez ograniczeń.

Ogranicz spożywanie ryb

Przede wszystkim ze względu na możliwość przekraczającej dozwoloną dla organizmu ciężarnej dawkę metali ciężkich, takich jak rtęć (obecna np. w tuńczyku w puszkach). Jeśli oczekująca potomstwa lub karmiąca piersią mama najbardziej lubi ryby wędzone, najlepiej ograniczyć się do spożywania małej porcji maksymalnie dwa razy w tygodniu. Wędzone produkty zawierają bowiem bardzo dużą ilość soli, która może powodować nadciśnienie, szczególnie niebezpieczne podczas ciąży i porodu.

Dla kobiet, które myśląc o zdrowiu dziecka i własnym, chcą zadbać o prawidłowy poziom kwasów omega-3, a w szczególności DHA, zaleca się przyjmować od III trymestru ciąży oraz podczas karmienia piersią suplementy diety dostarczające odpowiednie dawki bezpiecznych nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Początek trzeciego trymestru ciąży

Wskazuje się na początek III trymestru ciąży jako moment, w którym należy zacząć uzupełniać dietę o omega-3, gdyż tylko wtedy organizm matki zdąży do czasu karmienia piersią zgromadzić odpowiednie zapasy tego kwasu. Źródłem kwasów omega-3 jest wysokooczyszczony olej z tuńczyka, w którym proporcje DHA do EPA są najbliższe mleku matki. Ryby, które znalazły się na czarnej liście jako niezalecane kobietom w ciąży przez szwedzki Urząd Konsumenta to: szczupaki, sandacze, okonie, miętusy, dorsze (wątróbki), węgorze, surowe owoce morza, a także ryby zimno wędzone oraz wędzone.

Ciężarne swobodnie mogą za to komponować swoje menu z uwzględnieniem świeżych i mrożonych ryb pochodzących z otwartych mórz, oceanów (dorsz, śledzie pochodzące z połowów oceanicznych, sielawa, makrela, łosoś morski i oceaniczny). Kobiety, które podczas ciąży mają wyostrzony zmysł węchu i odpycha je zapach ryb, mogą stosować preparat DHA z alg. Roślinny preparat podobnie wspomaga rozwój układu nerwowego, w tym psychoruchowego i intelektualnego. W ostatnich tygodniach ciąży siatkówka i mózg dziecka rozwijają się wyjątkowo intensywnie.

Aż 70% masy mózgu rozwija się do 40 tygodnia ciąży, 15% rośnie w czasie pierwszego roku życia. Pozostałe 10% rozwija się do wieku przedszkolnego, a całkowity wzrost mózgu następuje do 5-6 roku życia.

Są też produkty negatywnie wpływające na wchłanianie kwasów omega-3 z diety. Są to alkohol i tzw. izomery trans kwasów tłuszczowych znajdujące się w dużych ilościach np. w słodkich przekąskach.

