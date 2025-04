Najczęściej alergizujące antybiotyki

Do antybiotyków najczęściej powodujących alergię należą szeroko stosowane penicyliny oraz cefalosporyny, a także inne. Również między sobą antybiotyki te mogą powodować reakcje krzyżowe, przez co uczulenie na jeden antybiotyk powoduje uczulenie na inny. Dlatego jeśli jesteś uczulony na jakikolwiek antybiotyk, informuj o tym zawsze lekarza. Kontroluj zawsze również ulotki lekarstw.

Kto jest szczególnie narażony?

W naszej populacji alergię na antybiotyki rozwija kilka- od 1 do 5 na 10000 osób. Szczególnie narażeni są chorzy, którzy we wcześniejszych latach życia mieli objawy uczulenia na leki. Dodatkowo uważać powinni pacjenci z atopią, jako że ich układ odpornościowy może reagować w sposób bardziej żywiołowy na wszelkie antygeny.

Pewne testy

W przypadku każdej wątpliwości, należy wykonać testy skórne lub RAST. Warto mieć te testy zrobione i pokazywać lekarzowi przy każdemu podejrzeniu infekcji bakteryjnej tak, by zoptymalizować leczenie.

Czas wystąpienia objawów

Gdy dochodzi do rozwinięcia objawów alergii na antybiotyki, należy zachować szczególną uwagę. Pojawiają się one zazwyczaj dość szybko- już w przypadku kilku, kilkudziesięciu minut. Czasem na reakcję trzeba poczekać kilka godzin. Późne powikłania mogą być przesunięte w czasie nawet o kilka dni.

Co powinno budzić moje zaniepokojenie?

W zależności od siły odpowiedzi układu immunologicznego, reakcja może być słabsza lub silniejsza. Gdy jest lekka, występuje wysypka pod postacią pokrzywki. Czasem pojawia się również rumień. Charakterystyczną zmianą skórną jest również obrzęk naczynioruchowy- czerwone, ostro odgraniczone, czerwone plamy. W przypadku cięższych objawów, dojść może do rozwoju astmy, zapalenia nerek a nawet do groźnego dla życia wstrząsu anafilaktycznego.

Wstrząs anafilaktyczny to bardzo szybkie i gwałtowne pojawienie objawów, które mogą zagrażać życiu. Rozszerzenie naczyń powoduje spadek ciśnienia tętniczego, a przez to zmniejszenie ukrwienia narządów, w tym mózgu i serca. W zależności od stanu, pacjent może być blady lub czerwony, spocony lub suchy, splątany, zdenerwowany lub nieprzytomny. Twoja reakcja powinna polegać na wezwaniu pogotowia i jeśli chory ma przy sobie odpowiednie leki, których jesteś pewien (adrenalina) na podaniu ich.

Alternatywy?

U chorych uczulonych na określone antybiotyki lekarz przy objawach zakażenia bakteryjnego lekarz musi podać inny lek. Często w związku z tym otrzymuje się leczenie mniej skuteczne, mniej bezpieczne lub o wyższej cenie, jednak w dobie tak ogromnej różnorodności środków leczniczych, nie ma się czym martwić.