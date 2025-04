fot. Fotolia

Która szczoteczka jest lepsza – tradycyjna czy elektryczna?

– Szczoteczka elektryczna jest zdecydowanie lepsza – mówi higienistka stomatologiczna Grażyna Antosiewicz z Kliniki Stomatologicznej dr Romana Borczyka z Katowic. – Mimo że szczoteczki elektryczne są bardziej miękkie od manualnych, doskonale usuwają bakterie i osad nazębny. Miękkie włókna nie powodują podrażnień dziąseł.

Elektryczne urządzenia do pielęgnacji zębów mają też wiele innych zalet. Przede wszystkim używając ich, nie trzeba bać się o prawidłową technikę mycia zębów – szczoteczka została tak zaprojektowana, aby jej odpowiednie ruchy dobrze czyściły zęby. Stąd uczucie, jakby po umyciu zęby były bardziej gładkie niż w przypadku tradycyjnego odpowiednika.

Kolejną zaletą jest masaż dziąseł, jaki dodatkowo szczoteczka wykonuje podczas mycia. Nie można też zapominać o timerze, który mają wbudowane niektóre urządzenia, co zdecydowanie ułatwia kontrolowanie czasu mycia zębów.

Jedna szczoteczka, kilka końcówek



Ogrom oferty narzędzi do mycia zębów niejednego przyprawi o zawrót głowy – rodzajów szczoteczek na rynku jest cała masa. Dobrym rozwiązaniem jest wybór wielofunkcyjnego urządzenia, które pozwala na elastyczne użytkowanie go, w zależności od potrzeb. Dobierając odpowiednią końcówkę i program można zadbać szczególnie o zęby wrażliwe, wybielić je lub zafundować sobie masaż dziąseł. Zakup takiego urządzenia to niemały wydatek (w porównaniu do szczoteczki tradycyjnej), jeśli jednak będziemy pamiętać o regularnej wymianie głowic, to taka szczoteczka może posłużyć nawet kilka lat.

Ponadto zakup szczoteczki wielofunkcyjnej może okazać inwestycją korzystną dla całej rodziny. Nie ma wówczas konieczności, aby w łazience stało kilka baz – każdy z domowników może korzystać z tej samej szczoteczki, wymieniając jedynie końcówki.

Co do samej szczoteczki warto udać się do gabinetu stomatologicznego i poprosić o konsultację higienistkę stomatologiczną, która oceni stan zębów i przyzębia i na tej podstawie pomoże dobrać odpowiedni rodzaj szczoteczki, adekwatny do potrzeb danego pacjenta.

Szczoteczka elektryczna jest dobra dla każdego?

Mając na uwadze zalety szczoteczek elektrycznych, używanie ich poleca się każdemu, nawet najmłodszym. Dzieci muszą ich jednak używać pod nadzorem opiekuna.

– Zaletą wykorzystania szczoteczki elektrycznej u dzieci jest, po pierwsze, nauka prawidłowych nawyków higieny jamy ustnej już od najmłodszych lat. Po drugie zaś, dzięki szczoteczce elektrycznej rodzicowi łatwiej zachęcić dziecko do wizyt u dentysty i przekonać go do procedur stomatologicznych – wylicza G. Antosiewicz.

Ostrożność w doborze szczoteczki muszą zachować pacjenci z problemami stomatologicznymi, u których konsultacja ze specjalistą musi poprzedzić decyzję o zakupie urządzenia elektrycznego.

– W niektórych przypadkach, na przykład przy bardzo zaawansowanej chorobie przyzębia, warto najpierw korzystać ze szczoteczki manualnej, a dopiero po doprowadzeniu dziąseł do odpowiedniego stanu można korzystać ze szczoteczki elektrycznej – zaleca higienistka stomatologiczna z katowickiej kliniki. – Innym przypadkiem, gdy czasowo należy zrezygnować ze szczoteczki elektrycznej, są rozległe specjalistyczne zabiegi, takie jak przeszczep dziąsła lub chirurgiczna odbudowa tkanki przyzębia. Po takich zabiegach pacjent musi korzystać ze specjalistycznych, bardzo miękkich szczoteczek manualnych, przeznaczonych właśnie dla pacjentów chirurgicznych.

Tradycyjna zawsze w cenie



Zalety urządzeń elektrycznych do pielęgnacji jamy ustnej nie przekreślają jednak całkiem pozytywnych cech szczoteczek tradycyjnych. Przecież miliony ludzi na świecie korzystają właśnie z nich i nie dają się przekonać do zmiany, a producenci prześcigają się w ich udoskonalaniu. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów szczoteczek manualnych, których główki, rodzaj włókien i ich ułożenie dostosowane są do wieku pacjenta oraz indywidualnych problemów.

Tak jak w przypadku szczoteczki elektrycznej warto skonsultować się z higienistką stomatologiczną, która w profesjonalny sposób dobierze rodzaj szczoteczki adekwatny do potrzeb pacjenta.

– Wybór szczoteczki nie jest tylko prostą decyzją między twardym a miękkim rodzajem włókien. Dostępne są specjalistyczne urządzenia, w których ułożenie włosia pozwala wyczyścić dokładnie przestrzenie międzyzębowe i masować dziąsła. W innych szczoteczkach włókna są delikatne dla szkliwa, a doskonale usuwają płytkę i osad nazębny. W jeszcze innych specjalnie dostosowane końcówki czyszczą język i usuwają przebarwienia – wylicza higienistka stomatologiczna Grażyna Antosiewicz.

Warto przejrzeć ofertę producentów szczoteczek, wśród których znajdą się też specjalne szczoteczki dedykowane dla osób z paradontozą i z innymi problemami w obrębie dziąseł. To dla nich przeznaczone są szczoteczki, w których miękkie zaokrąglone na końcach włókna nie powodują podrażnień dziąseł, zmniejszając stany zapalne. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje również możliwość wyboru urządzeń dostosowujących się do anatomicznych kształtów zębów.

Niezbędnik pacjenta, czyli podstawowe zasady dbania o higienę jamy ustnej:



Wymieniaj szczoteczkę przynajmniej raz na 3 miesiące. W przypadku szczoteczek elektrycznych ocenia się kolor indykatora (zwykle są to niebieskie włókna, które z czasem odbarwiają się) i na tej podstawie wymienia się końcówkę. Odwiedź gabinet higienistki stomatologicznej raz na 6 miesięcy w celu profesjonalnego oczyszczenia zębów z kamienia i osadu. Kamienia nie da się usunąć podczas codziennej higieny jamy ustnej, a jego nagromadzenie jest pierwszym krokiem do rozwoju chorób przyzębia (paradontozy). Profesjonalne czyszczenie odbywa się za pomocą ultradźwięków. Dodatkowo zęby są polerowane, by opóźnić odkładanie się płytki nazębnej. Po tak dokładnym oczyszczeniu zęby badane są laserem diagnostycznym pod kątem występowania niewidocznych gołym okiem zmian, które z czasem rozwiną się w próchnicę. Takie zmiany można leczyć nieinwazyjnie za pomocą ozonu. Nitkuj zęby. Zaleca się nitkowanie zębów 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przed myciem. Nitkowanie pozwala usunąć bakterie z przestrzeni międzyzębowych. Warto korzystać też z płukanek do jamy ustnej. U niektórych pacjentów zaleca się dodatkowo stosowanie irygatorów do płukania kieszonek dziąsłowych (szczególnie warto ich używać jeśli założony został aparat ortodontyczny, retainer lub zęby są ciasno ustawione).

