Jak powinniśmy dbać o dziąsła?

Aby dbać o dziąsła należy:

Reklama

dobrze szczotkować zęby,

używać nitki do zębów,

używać miękkiej szczoteczki do zębów (taka nie spowoduje kaleczenia dziąseł).

Na wizycie stomatologicznej zapytajmy dentystę o prawidłową dla naszych dziąseł technikę szczotkowania.

Zobacz video o implantach zębów!

O czym świadczy krwawienie dziąseł?

– Krwawienie dziąseł świadczy o rozpoczynającym się stanie zapalnym tej tkanki. Pacjenci często zauważają zaróżowioną ślinę przy myciu zębów lub krew pojawia się na szczoteczce do mycia zębów. Jest to sygnał, by odwiedzić dentystę – ostrzega lek. dent. Hanna Sobota z Kliniki Dentystycznej SOBOTA House of Dentistry w Poznaniu. – Niestety pacjent nie jest w stanie sam rozpoznać początkowego stadium stanu zapalnego dziąseł. Może to zrobić dentysta w gabinecie. Krwawienie powinno być bodźcem, który zmobilizuje nas do odwiedzenia stomatologa.

Nieleczenie chorób dziąseł może prowadzić nawet do utraty zębów!

Jakie mogą być zmiany chorobowe dziąseł?

Zmiany chorobowe dziąseł możemy podzielić na trzy grupy:

Powierzchowne zapalenie dziąseł. Parodontoza. Recesje dziąseł.

Reklama

Zobacz video: Jak przebiega leczenie kanałowe?