Za pomocą szczotkowania czyścimy trzy z pięciu powierzchni zębów. Aby w pełni wyczyścić jamę ustną, należy stosować dodatkowe zabiegi higieniczne. Za pomącą nici dentystycznej usuniemy resztki pokarmowe z przestrzeni międzyzębowych oraz płytkę nazębną z powierzchni stycznych zębów.

W trosce o zdrowie jamy ustnej i świeży oddech można stosować także płyny do płukania jamy ustnej.

Z czego składają się pasty do zębów?



Środki ścierne i polerujące (25–60%) są głównym składnikiem past. Ich kształt, rodzaj i wielkości cząsteczek świadczą o skuteczności czyszczenia pasty.

Wśród środków ścierających najczęściej stosowane są:

żele krzemionkowe – mają właściwości ścierne i nie reagują z fluorem,

uwodniony fosforan dwuwapniowy – nie reaguje z fluorem, ma właściwości polerujące, stabilizuje część substancji aromatyzujących i nie zmienia smaku,

sproszkowane tworzywa sztuczne i krzemiany sodowo-glinowe – coraz rzadziej używane ze względu na niską ścieralność i kompatybilność z fluorem.

Środki powierzchniowo czynne (pieniące) to ok 2% masy pasty. Nadają jej właściwości myjące. Obecnie najczęściej stosowane są: laurylosiarczan sodu i N-lauroilosarkozynian sodowy. Nie wchodzą one w reakcje z innymi składnikami pasty, nie mają smaku ani zapachu. Oprócz tego N-lauroilosarkozynian sodowy hamuje enzymy bakteryjne zawarte w płytce nazębnej.

Zagęstniki wpływają na uzyskanie półpłynnej substancji pasty. W tym celu używane są: pochodne celulozy, alginiany i karaginiany, a także modyfikowane skrobie.

Środki zapobiegające wysychaniu (10–30%), takie jak gliceryna i sorbitol, chłoną wodę z powietrza, dzięki czemu pasta nie wysycha.

Środki smakowo-zapachowe dodawane są w celu uzyskania świeżego oddechu. Uczucie świeżości wywołują kompozycje miętowe, a słodkości – aspartam, cyklamat czy sorbitol.

Substancjami biologicznie czynnymi są sole oraz wyciągi z ziół. Dodaje się także sodę oczyszczoną, która wpływa na wzrost alkalizacji środowiska jamy ustnej. Sole lecznicze, takie jak bocheńska, iwonicka i ciechocińska oraz sole morskie wzmacniają tkanki przyzębia.

Właściwości wyciągów z ziół:

przeciwzapalne – rumianek, tymianek i szałwia,

ściągające – tymianek, szałwia, tanina,

wzmacniające – mirra, echinacea.

Substancje wybielające to chlorany, nadborany, nadtlenki czy inne zawierające stabilizowaną wodę utlenioną, enzymy, pochodne kumaryny.

Ciekawostka: pochodne kumaryny dają efekt fluoryzowania w niebieskim zakresie widma, co daje wybielenie optyczne.

Ponadto do past dodawane są środki przeciwdziałające odkładaniu się kamienia nazębnego, zmniejszające nadwrażliwość szyjek zębowych oraz o dodatkowych właściwościach przeciwbakteryjnych.

