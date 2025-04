Co może powodować krwawienie dziąseł?



Bardzo dużo osób podczas szczotkowania zębów zauważa, że wraz z wypluwaną śliną zmieszaną z pastą pojawia się krew. Może to oznaczać, że myjemy powierzchnię zębów zbyt mocno i dochodzi do zranienia dziąseł. Krwawienie podczas mycia zębów może być też spowodowane zbyt twardym włosiem szczoteczki. Warto wówczas czym prędzej wymienić ją na nową, delikatniej szczotkować i obserwować czy nadal dochodzi do krwawienia. Jeśli tak – należy zgłosić się do stomatologa.

Krwawienie dziąseł może być jednym z symptomów wielu chorób i dolegliwości, dlatego nie można go lekceważyć.

Jakie choroby może oznaczać?



Krew wydobywająca się z dziąseł może sygnalizować wiele schorzeń, jak chociażby cukrzycę. Poza tym krwawienie może być jednym z objawów dolegliwości wątroby, niedoboru witamin, zaburzeń odżywiania. Okazuje się jednak, że to także jeden z symptomów słabej krzepliwości krwi.

Jednak najczęściej krwawienie jest jednym z objawów chorób jamy ustnej, a dokładniej dziąseł. Może bowiem oznaczać paradontozę, a także powszechnie występujące zapalenie dziąseł.

Zapalenie dziąseł – na czym polega?



Jest to najczęstsza choroba w obrębie jamy ustnej. Jej objawem może być:

krwawienie,

obrzęk,

ból,

zmiana koloru dziąseł,

niekiedy może sączyć się płyn, ropa.

Z wymienionych objawów jako pierwsze pojawia się krwawienie. Może być ono samoistne, ale może też wystąpić dopiero podczas badania, ucisku.

Zapalenie dziąseł może być spowodowane niewłaściwą higieną jamy ustnej, nagromadzeniem bakterii. Poza tym lekarze wśród przyczyn wymieniają też niewłaściwe leczenie, uszkodzenie struktury dziąsła lub/i zęba, próchnicę, zbyt ścisło umiejscowione zęby, zaburzenia odżywiania.

Jak leczyć?



Przede wszystkim należy zgłosić się do lekarza – najlepiej stomatologa, który oceni czy faktycznie mamy do czynienia z chorobą dziąseł. Jeśli tak to specjalista poinstruuje swojego pacjenta jak dokładnie szczotkować dziąsła, by nie dopuścić do nawrotu choroby. Poza tym stomatolog powinien usunąć osad, kamień nazębny, ocenić czy wystąpiła próchnica, zalecić szybkie uzupełnienie ubytków w zębach (jeśli są), sprawdzić stan założonych już plomb.

Jeśli jednak stomatolog wykluczy dolegliwości jamy ustnej, to warto zgłosić się chociażby do lekarza pierwszego kontaktu i opowiedzieć o krwawieniu dziąseł. Specjalista powinien zlecić wykonanie badań, które pozwolą ustalić czy pacjent ma np. anemię lub podwyższony poziom cukru, a w efekcie cukrzycę. Dzięki temu możliwe będzie ustanowienie procesu leczenia.

Jak zapobiec krwawieniu dziąseł?



Trudno mówić o profilaktyce w przypadku krwawienia zębów wywołanego np. cukrzycą lub anemią. Warto jednak pamiętać o zdrowym, racjonalnym odżywianiu, które może uchronić przed wystąpieniem przeróżnych chorób.

W chorobach jamy ustnej pomóc może profilaktyka. Należy oczywiście pamiętać o dokładnym szczotkowaniu zębów – najlepiej po każdym posiłku. Poza tym warto zainwestować w specjalną płukankę, nici dentystyczne, regularnie odwiedzać stomatologa i nie lekceważyć objawów, np. bólu dziąseł lub zębów, obrzęku.

