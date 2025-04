Spis treści:

Śluz szyjkowy jest wydzieliną produkowaną przez gruczoły szyjki macicy. Pojawianie się śluzu w trakcie cyklu jest normalne i na ogół nie świadczy o problemach zdrowotnych. Wydzielina składa się z wody, białek i martwych komórek pochwy, zawiera składniki mineralne (m.in. wapń, potas, cynk, miedź, żelazo), enzymy, glukozę, hormony. Organizm produkuje około 4 ml (objętość łyżeczki) wyrazistej wydzieliny z pochwy dziennie.

Kolor, konsystencja i ilość śluzu z pochwy zmieniają się w trakcie cyklu miesiączkowego i w czasie ciąży pod wpływem działania hormonów. Te cechy są ważną wskazówką do oceny stanu zdrowia kobiety, ale także są wykorzystywane przez niektóre kobiety do planowania ciąży.

Około 3-5 dni przed okresem śluz szyjkowy staje się gęsty. Biały śluz przed okresem jest prawidłowy, a jego kolor wynika ze zwiększonej obecności progesteronu a obniżonej estrogenów – hormonów biorących udział w regulacji cyklu oraz rozwoju ciąży. Mleczny śluz przed okresem jest też lepki i nieciągnący. Taka wydzielina z pochwy jest uważana za fizjologiczną i nie powinna budzić niepokoju. Wydzielina przed okresem może mieć też czerwony lub żółty kolor. Brązowy śluz przed okresem także mieści się w granicach normy – świadczy o obecności starszej krwi w wydzielinie z pochwy i może zapowiadać zbliżający się okres. Jeśli nie pojawia się po dziwnym plamieniu normalna miesiączka, należy podejrzewać ciążę.

Przeczytaj też: brązowe plamienie zamiast okresu

Plamienie przed okresem czy lekko brązowy śluz z pochwy bywa sygnałem zapłodnienia, a dokładniej zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej w ścianie macicy (tzw. krwawienie implantacyjne). Pojawienie się większej ilości śluzu przed okresem również bywa jednym z pierwszych objawów ciąży. Gdy doszło do zapłodnienia, śluz może być bardziej obfity i gęstszy niż wcześniej. Jednak ocena wydzieliny z pochwy nie jest wiarygodnym wskaźnikiem rozpoznawania ciąży. U niektórych kobiet na początku ciąży śluz w ogóle nie występuje i dokucza suchość pochwy. Zamiast tego lepiej wykonać domowy test ciążowy. Jeszcze dokładniejsze jest badanie oznaczające poziom beta hCG we krwi lub badanie ginekologiczne.

Śluz przed okresem, czyli występujący w dniach po owulacji, to śluz niepłodny (tzw. śluz gestagenny). Pełni ważną rolę: ma właściwości antykoncepcyjne, ponieważ utrudnia plemnikom dotarcie do macicy. Zawiesina staje się bardziej kwasowa niż zasadowa (taka jest podczas owulacji), co dodatkowo nie sprzyja przetrwaniu plemników. W przypadku ciąży gęsty śluz przed okresem chroni przed dostaniem się chorobotwórczych patogenów do macicy. Poza tym wydzielina oczyszcza pochwę.

Śluz płodny (tzw. śluz estrogenny) występuje w trakcie owulacji, czyli ok. 14 dni przed okresem. Jest on przejrzysty, lepki i rozciągliwy (daje się rozciągnąć między palcami nawet na kilka centymetrów), wygląda jak białko kurzego jaja. Śluz w tym czasie zmienia właściwości na takie, które mają ułatwiać transport plemników oraz zwiększać szanse na ich przeżycie w pochwie.

Nieprawidłowy śluz to śluz grudkowaty, o nieprzyjemnym zapachu, powodujący swędzenie lub pieczenie miejsc intymnych. Może świadczyć o grzybicy pochwy (śluz przypomina twarożek, jest gęsty i biały) bakteryjnej (śluz jest szaro-biały i ma rybi zapach). Przy chorobach wenerycznych mogą występować żółte lub żółto-zielone upławy oraz swędzenie. Przeczytaj więcej o infekcjach intymnych.

Obserwacja śluzu szyjkowego (inaczej metoda Billingsów) jest jedną z naturalnych metod planowania ciąży. Pozwala określić, kiedy wypada owulacja. W trakcie dni płodnych śluz staje się przejrzysty i rozciągliwy, a im bliżej okresu, śluz staje się gęstszy i mleczny. Obserwacja śluzu nie jest metodą polecaną przez ginekologów w celu zapobiegania ciąży, z racji tego, że istnieją skuteczniejsze metody antykoncepcyjne. Wskaźnik Pearla dla obserwacji śluzu wynosi w zależności od źródeł 0,9-12. Odpowiada on liczbie ciąż po stosowaniu metody przez sto kobiet w ciągu jednego roku. Im niższy wskaźnik, tym metoda jest skuteczniejsza.

