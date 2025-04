5 z 7

5. Myjesz się zbyt często

Nie żartujemy, to też jest problem. Nie na darmo coraz więcej lekarzy postuluje, że... nie potrzebujemy codziennego mycia. Wystarczy co kilka dni. My jednak nie chcemy zachęcać do zaniechania higieny, a raczej zaznaczyć, że prysznic dwa czy trzy razy dziennie to już przesada. Wiemy, że w gorące dni przynosi ulgę, ale to tylko pozory i działanie doraźne, które w dodatku powoduje przesuszania skóry i zmywanie z niej wartościowych olejów.