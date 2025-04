Na kondycję naszej skóry wpływa mnóstwo czynników, m.in.: styl życia, sposób odżywiania, jak bardzo się opalamy. Często wystarczy spojrzeć na czyjeś ciało, by poznać, że mamy do czynienia z palaczem lub osobą, która uwielbia… solarium. Swój ślad na skórze zostawia również stres

– najczęściej są to przedwcześnie pojawiające się zmarszczki. Od razu widać także zmiany skórne, które są efektem złej pielęgnacji. Zwykle są to przesuszone, łuszczące się place (w przypadku skóry suchej) lub pryszcze, wągry i zaczerwienienia (w przypadku skóry tłustej).

Kłopot dermatologiczny

Niektóre zmiany skórne mogą wiązać się z określonymi chorobami dermatologicznymi. Na przykład ropiejące krostki szczególnie u dzieci zwykle są objawem ospy, suche plamy – łuszczycy lub atopowego zapalenia skóry, zaś zaróżowienia szczególnie na twarzy– trądziku różowatego. Chorób dermatologicznych jest mnóstwo i w ich przypadku zawsze o leczeniu powinien decydować lekarz.

Jak barometr

Warto jednak wiedzieć, że skóra może też zdradzać stan naszego zdrowia i świadczyć o chorobach, których źródło jest gdzieś indziej. Bo niekiedy, zanim pojawią się ogólnoustrojowe objawy, już pojawiają się zmiany na skórze. Dlatego w czasie każdej wizyty, lekarz oprócz osłuchania i zmierzenia ciśnienia powinien także dokładnie obejrzeć twoją skórę. Czasami już jej ogólny wygląd wskazuje na chorobę, np. zażółcenia na żółtaczkę lub bladość na anemię. Są jednak jeszcze inne zmiany, które szczególnie powinny zainteresować lekarza.

Sprawdź, czy masz znamiona na skórze

1. Pokrzywka

Przypomina wykwit, który pojawia się po oparzeniu pokrzywą. Zmiany swędzą, a po zadrapaniu szczypią. Zwykle są reakcją na uczulenie

np.: na pokarmy, leki (najczęściej penicylinę i aspirynę), ukąszenia owadów.

Jak postępować:

Przede wszystkim trzeba wyeliminować to, co uczula. Jeśli podejrzewamy, że pokrzywkę spowodował antybiotyk, trzeba szybko skonsultować się z lekarzem i poprosić o zmianę leku. Objawy zmniejszy zażycie leki antyhistaminowego (Allegra, Zyrtec). Dodatkowo warto także wypić wapno musujące i przyjąć witaminę C.

2. Siniak

To sinoczerwone lub brązowe plany pod skórą. Skłonność do ich powstawania mają szczególnie kobiety i jest to związane ze zmianami hormonalnymi. Powstają w wyniku uderzenia, ale mogą też świadczyć o o kruchości naczyń lub skazie krwotocznej.

Jak postępować:

Jeśli siniak powstał wskutek urazu, powinien zniknąć w ciągu 7–10 dni. Można to przyspieszyć, stosując maść z arniki, kasztanowca lub żywokostu. Jeśli masz skłonność do takich zmian, pomoże ci wzmacniająca naczynia witamina C (jedna tabletka dziennie). Gdy siniaki występują bez urazu, konieczne są szczegółowe badania krwi.

3. Rumień

Jeśli dotyczy twarzy i pojawia się nagle, świadczy o nadreaktywności naczyń. Gdy się utrzymuje, może być objawem nadciśnienia. Jeśli ma kształt motyla, wskazuje na tocznia. Rumień na dłoniach i stopach pojawia się przy kłopotach z wątrobą.

Jak postępować:

Czerwienisz się z byle powodu? Taka twoja uroda i tego nie zmienisz. Jeżeli jednak zmiana pojawiła się niedawno i towarzyszą jej bóle głowy, zmierz ciśnienie. Gdy jest wyższe niż 140/90 mmHg, lekarz przepisze ci leki na nadciśnienie. Jeśli ma kształt motyla, idź do reumatologa, a gdy zaczerwienienia są na dłoniach i stopach, zrób próby wątrobowe.

4. Plamki żółte

Żółte grudki najczęściej umiejscowione są na powiekach. Wskazują one na hiperlipidemię, czyli nadmiar tłuszczów we krwi. Występują u osób, które borykają się z wysokim cholesterolem, miażdżycą i nadciśnieniem tętniczym.

Jak postępować:

Przede wszystkim poproś lekarza o skierowanie na badanie poziomu cholesterolu we krwi. Jeśli będzie podwyższony, być może specjalista przepisze ci leki. Na pewno konieczna jest zmiana diety. Znacznie ogranicz tłuszcze zwierzęce i zastąp je roślinnymi. Staraj się jeść dużo warzyw,

bo zawierają błonnik obniżający cholesterol.

5. Plamki brązowe

Te zlokalizowane na twarzy i rękach powstają z wiekiem lub w wyniku stosowania tabletek antykoncepcyjnych albo sterydów. Jeśli są wypukłe i twarde (rodzaj maleńkich guzków) mogą świadczyć o sarkoidozie – chorobie płuc.

Jak postępować:

W przypadku twardych guzków, szczególnie jeśli towarzyszą im kaszel i duszność, konieczne są badania m.in. krwi, moczu i RTG klatki piersiowej.

Sarkoidoza zwykle ma łagodny przebieg, trzeba tylko regularnie kontrolować swoje zdrowie. Plamy, które powstały w wyniku stosowania sterydów, hormonówa oraz starcze można próbować rozjaśnić, np. sokiem z cytryny.

6. Plamki białe

Te odbarwienia skóry najczęściej świadczą o bielactwie. Plamy zwykle pojawiają się na rękach, twarzy, w okolicach intymnych. Choroba spowodowana jest procesami autoimmunologicznymi. Może wiązać się z m.in. z niedokrwistością złośliwą.

Jak postępować:

Białe plamy na skórze koniecznie powinien obejrzeć dermatolog. Trzeba sprawdzić, czy są one związane z bielactwem nabytym czy rzekomym (występuje w przebiegu np. leczenia łuszczycy). Jeśli okaże się, że to bielactwo nabyte, czasem konieczne jest dodatkowe wykonanie badań krwi, by wykluczyć niedokrwistość złośliwą.