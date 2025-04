Kiła i rzeżączka szerzy się prawie wyłącznie przez seks

Przyczyną tego jest bardzo krótki czas przeżycia krętków bladych (bakterii wywołującej kiłę) oraz gonokoków (odpowiedzialnych za rzeżączkę) poza organizmem człowieka. Krętki znajdują się głównie w bezbarwnej wydzielinie sączącej się z owrzodzeń i guzków na skórze osoby chorej. Musi więc dojść do bezpośredniego kontaktu z tymi zmianami skórnymi, a są one zwykle umiejscowione w okolicy narządów płciowych: na członku, szyjce macicy, pochwie, wargach sromowych. Ale wrzód bywa też zlokalizowany na ustach. Dlatego do zarażenia się wystarcza pocałunek.

Drugą co do częstości drogą szerzenia się kiły jest przeniesienie z matki na płód w ciąży lub w czasie porodu. Zakażenie w życiu płodowym jest wykrywane i leczone wkrótce po narodzeniu się dziecka. Nie dotyczy więc dorosłych. Krętek blady może wtargnąć do organizmu podczas przetoczenia krwi, ale zdarza się to tylko w krajach, które nie dokładają wszelkich starań, aby transfuzje uczynić bezpiecznymi. W Polsce się to nie zdarza. Kiłą nie można zarazić się na pływalni, przez picie z jednego kubka, używanie wspólnego ręcznika czy innych przedmiotów. Zakażenia rzeżączką poza drogą seksualną są możliwe, jednak należą do rzadkości. Krew osoby chorej praktycznie nie zawiera gonokoków.

Przyczyną zakażenia wirusem HIV są zwykle stosunki heteroseksualne

HIV jest obecny w spermie, wydzielinie pochwowej i krwi w ilości wystarczającej do zakażenia. Najbardziej niebezpieczny jest seks analny. Wewnętrzna powierzchnia odbytnicy nie jest „zaprojektowana” przez naturę do kontaktów płciowych i łatwo ulega maleńkim urazom, przez które wnikają wirusy. Zarażeniu można ulec także przez stosunki oralne.

Drugie miejsce po drodze płciowej zajmuje szerzenie się wirusa przez krew. Do przeniesienia wirusa w placówkach służby zdrowia (podczas transfuzji, zabiegów, zastrzyków) dochodzi rzadko. Najczęściej drogą krwi HIV zarażają się osoby uzależnione od narkotyków, używające wspólnych igieł. Kolejną drogą jest zakażenia dziecka od chorej matki w czasie ciąży, porodu lub karmienia piersią. Wirus pozostaje w organizmie malucha do końca życia.

Polecamy: W jaki sposób mogę się zarazić wirusem HIV

Wirusem HIV nie można zarazić się przez kontakt ze śliną, łzami lub moczem nosiciela. Bezpieczne jest też korzystanie z tych samych naczyń i sztućców, podanie ręki, przytulanie się.

Mięczak zakaźny często przenosi się drogą inną niż płciowa

Seks ma duży udział w szerzeniu się mięczaka, zwłaszcza jeśli zmiany skórne (okrągłe perłowe guzki) występują w okolicach intymnych. Choroba może jednak wtargnąć do naszego organizmu z pożyczonego ręcznika, śpiwora, bielizny. Również wspólne kąpiele są niebezpieczne. Mięczak zakaźny szerzy się też wśród osób uprawiających sporty kontaktowe (zwłaszcza zapasy), masażystów, pracowników pływalni.

Polecamy: Mięczak zakaźny- choroba przenoszona drogą nie tylko płciową

Reklama