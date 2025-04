Trzeba wiedzieć, że HIV i AIDS nie są zakaźne. To znaczy, że nie można zarazić się nimi, tak jak grypą czy też inną wirusową infekcją.

W jaki sposób nie mogę zarazić się wirusem HIV

• HIV nie przenosi się poprzez kaszel czy też kichanie.

• HIV nie można się zakazić, podając dłoń zakażonej osobie.

• HIV nie można się zarazić, ściskając czy też całując nowopoznaną osobę.

• HIV nie przenosi się poprzez łzy.

• HIV nie można zarazić się poprzez pływanie w tym samym basenie, co osoba zainfekowana.

• HIV nie można się zarazić poprzez korzystanie z tych samych urządzeń sanitarnych co zakażony, takich jak toaleta.

• HIV nie można się zarazić poprzez dzielenie się jedzeniem, korzystanie z tych samych sztućców, naczyń itp.

UWAGA!! Możliwe jest jednak zakażenie HIV poprzez korzystanie ze wspólnej maszynki do golenia czy też szczoteczki do zębów, ponieważ może znajdować się na nich krew. Przy zachowaniu odpowiedniej higieny można bez obaw mieszkać, pracować oraz współdziałać z osobami zakażonymi wirusem HIV!!

Trzy główne drogi, przez które można zakazić się wirusem HIV

• Na drodze kontaktów seksualnych z penetracją.

Kontakty seksualne z zainfekowaną osobą są niezwykle ryzykowne (zarówno analne jak i dopochwowe). Dlatego też musisz pamiętać, że im częściej odbywasz stosunki płciowe z penetracją bez użycia odpowiedniego zabezpieczenia z różnymi partnerami, tym większe prawdopodobieństwo, że w końcu trafisz na osobę zakażoną HIV i sam ulegniesz zakażeniu. Te same zasady dotyczą Twojego partnera.

• Poprzez przedostanie się zakażonej krwi do krwioobiegu osoby zdrowej.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku wielokrotnego wykorzystywania igieł oraz strzykawek poprzez różne osoby. W niektórych krajach (Polska już do nich raczej nie należy) istnieje jeszcze możliwość zainfekowania zdrowej osoby przez transfuzję krwi. W krajach europejskich krew, która przyjmowana jest do banku krwi, poddawana jest wcześniej badaniom, żeby móc wykluczyć tego typu sytuacje. W wielu państwach odradza się oddawania krwi osobom, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zakażone m.in. HIV.

• W czasie ciąży, podczas porodu bądź też karmienia dziecka.

Karmienie piersią dziecka przez matkę zakażoną wirusem HIV. Prawdopodobieństwo przekazania HIV z matki na dziecko wynosi w zależności od określonych czynników aż 8–40%. Podawanie leków antyretrowirusowych w czasie ciąży i porodu w istotny sposób może zmniejszyć ryzyko zakażenia dziecka. Dlatego też w wielu krajach test na HIV jest obowiązkowym badaniem przeprowadzanym u każdej kobiety ciężarnej.

