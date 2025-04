Jakie są objawy kiły?

Objawy kiły są widoczne po około 3 tygodniach od zakażenia. Pojawia się niebolesna, niekrwawiąca, trudno gojąca się ranka, z której sączy się bezbarwna wydzielina. Zmiana ta nosi nazwę wrzodu twardego, co związane jest z twardą konsystencją jej podłoża. Najczęściej występuje na wilgotnej powierzchni narządów płciowych: prącia, warg sromowych, ścian pochwy, szyjki macicy. W przypadku kontaktu oralnego lub analnego z zakażoną osobą rana umiejscawia się w okolicy ust, języka lub odbytu.

Jeśli zauważysz u siebie taką zmianę, koniecznie zgłoś się do lekarza. Choroba w tym stadium jest łatwa do wykrycia i leczenia. Po około 5 tygodniach dołącza się znaczne, niebolesne, obustronne powiększenie węzłów chłonnych leżących w pobliżu ranki – w pachwinach lub na szyi. Wrzód twardy goi się po upływie 2 – 6 tygodni, także w przypadku nie zastosowania żadnej terapii. Nie spowoduje to jednak wyeliminowania z organizmu bakterii wywołujących kiłę.

Objawy pojawiające się później

Po upływie 9 tygodni od zakażenia na skórze można zauważyć jasno czerwone, symetrycznie rozmieszczone plamki o średnicy nieprzekraczającej 13 mm. Nie swędzą, ustępują bez pozostawienia śladu. Mogą pojawić się też czerwono-brązowe grudki, zwłaszcza na dłoniach, stopach, twarzy. W okolicy narządów płciowych i pod piersiami dochodzi do rozwoju narośli pokrytych bardzo zakaźną wydzieliną, noszących nazwę lepieży płaskich. Dołączają się objawy ogólne: gorączka, osłabienie, spadek masy ciała, ból gardła, głowy. Może dojść do przerzedzenia włosów, pojawienia się łysych powierzchni na głowie. Zdarza się wystąpienie jasnych plam na skórze. Wszystkie objawy mogą minąć bez leczenia, choroba przechodzi w okres utajenia.

Jak rozpoznać objawy kiły u mężczyzn i u kobiet?

Odległe dolegliwości

Obecnie dzięki wcześnie stosowanemu leczeniu występują bardzo rzadko. Rozpoczynają się zwykle po 3 – 5 latach od zakażenia. Pod skórą pojawiają się grudki. Ulegają owrzodzeniu (powodują ubytek skóry podobny do zranienia, otarcia) i goją się pozostawiając bliznę. Kiła dotyka przede wszystkim układ krążenia oraz układ nerwowy, ale może uszkadzać wszystkie narządy. Możliwe jest powstanie tętniaka aorty, chorób psychicznych, osłabienia mięśni uniemożliwiającego chodzenie. Większość zaburzeń jest już nieodwracalna, nawet przy stosowaniu intensywnego leczenia.

Pamiętaj, że praktycznie nigdy nie występują wszystkie objawy kiły na raz u jednej osoby. Brak któregoś z nich nie wyklucza choroby. Pierwsza oznaka zakażania (wrzód twardy) może być niezauważona, szczególnie gdy pojawia się na szyjce macicy, w pochwie, w okolicy odbytu.