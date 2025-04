Co to jest błona dziewicza?

Błona dziewicza to po prostu fałd błony śluzowej pochwy. Zazwyczaj ma pierścieniowaty kształt z otworem w środku. Istnieje jednak wiele odmian błon dziewiczych od prawie niewykształconych po zakrywające większość kanału pochwy z wieloma małymi otworkami. Podczas jej rozerwania może się pojawić niewielka ilość krwi.

Wbrew obiegowej opinii błona dziewicza w żaden sposób nie chroni przed zajściem w ciążę. Podczas stosunku zostaje przerwana i nie stanowi przeszkody dla plemników. Nawet jeżeli podczas pieszczot nie została uszkodzona, a nasienie znalazło się na żeńskich narządach płciowych, błona dziewicza nie stanowi bariery dla plemników.

Czy podczas pierwszego stosunku zajdę w ciążę?

Ponieważ osoby podejmujące współżycie są już zwykle dojrzałe płciowo, podczas pierwszego razu może dojść do zapłodnienia. Pierwszy stosunek jest niezwykle istotnym przeżyciem zarówno u chłopców jak i u dziewcząt. Jednak pod względem fizjologicznym właściwie niczym się nie różni od innych. To czy dojdzie do ciąży zależy od tego, czy współżycie miało miejsce w dni płodne.

Niestety u młodych dziewcząt miesiączki są zazwyczaj nieregularne. Tylko niektóre z nich są bezowulacyjne (nie ma jajeczkowania), więc nie ma ryzyka ciąży. Ponieważ zwykle w takich warunkach nie da się ustalić terminu owulacji, nie można też z całą pewnością określić dni płodnych. Dlatego właściwie każdy stosunek bez zabezpieczenia jest obarczony pewnym ryzykiem zajścia w ciążę.

Czy trzeba się zabezpieczać?

Jeżeli chcemy uniknąć ciąży zarówno podczas pierwszego razu jak i następnych zbliżeń bezwzględnie trzeba stosować antykoncepcję. Aby dostosować do siebie najlepszy rodzaj zabezpieczenia, najlepiej najpierw udać się do ginekologa. Osoby rozpoczynające współżycie nie mają jeszcze doświadczenia w stosowaniu środków zapobiegających ciąży. Lekarz na pewno udzieli w tym względzie wszystkich niezbędnych informacji i wskazówek.

Najpopularniejszymi metodami antykoncepcyjnymi są prezerwatywy i antykoncepcja hormonalna (tabletki, plastry). Prezerwatywy mają tę zaletę, że oprócz niechcianej ciąży chronią też przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

To że partner nie podjął jeszcze współżycia nie oznacza, że nie jest nosicielem HIV lub wirusa zapalenia wątroby.

