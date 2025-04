Dla każdej kobiety pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym jest powodem stresu. Konieczność obnażenia swoich stref intymnych obcemu człowiekowi (często ginekologiem jest mężczyzna) jest dla wielu kobiet przerażająca. Niewiele pań wie czego się spodziewać, jakie pytania zada lekarz oraz na czym polega badanie ginekologiczne. Wiedza na ten temat pozwoli uczynić czas badania bardziej znośnym, a kobietom bardziej wstydliwym przezwyciężyć swoje lęki.

Reklama

Najlepszy moment

Wiele kobiet zastanawia się w którym momencie cyklu należy odbyć taką wizytę. Najlepszym momentem będzie czas kilku dni po miesiączce do około połowy cyklu. Pozwoli to lekarzowi na dokładne obejrzenie szyjki macicy jak i na pobranie materiału do cytologii.

Powód wizyty

Do ginekologa należy wybierać się raz w roku, tylko dzięki temu można prawidłowo zadbać o pełnię zdrowia narządów płciowych. Kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną oraz mające problemy z częstymi infekcjami powinny być kontrolowane raz na pół roku. Na wizytę należy się wybrać również w każdej innej sytuacji która jest dla kobiety niepokojąca. Dziewice tak jak pozostałe kobiety powinny być pod opieką lekarza ginekologa, zostaną one zbadane przez odbyt bądź skontrolowane wyłącznie przez badanie powłok brzusznych lub USG. Wizyta jest również konieczna gdy twój cykl jest nieregularny, występuje plamienie między miesiączkami, doskwiera Ci bolesne współżycie, podejrzewasz, że jesteś w ciąży, bądź potrzebujesz środków antykoncepcyjnych. Jeżeli masz już 16 lat i do tej pory nie miałaś menstruacji powinnaś jak najszybciej wybrać się do lekarza ginekologa.

Polecamy również: Czy dziewica może zajść w ciążę?

Jak się przygotować

Dokumenty

W czasie wizyty potrzebny będzie dowód tożsamości oraz dowód ubezpieczenia, jeżeli korzystasz z państwowej służby zdrowia. Może nim być legitymacja szkolna lub książeczka pracownicza. Jeżeli korzystasz z prywatnego gabinetu wystarczy zapłacić za wizytę, pamiętaj jednak o dowodzie osobistym. Chodzi tu o nr PESEL niezbędny w momencie wypisywania recepty przez lekarza.

Przygotowanie ciała

Przed wizytą należy dokładnie umyć okolice intymne używając wody i delikatnego mydła. Środki do higieny intymnej są niewskazane mogą bowiem zacierać faktyczny obraz infekcji narządu rodnego. Większość kobiet zastanawia się, czy należy depilować przed wizytą okolice intymne. Odpowiedz brzmi: nie trzeba. Dla ginekologa nie ma to znaczenia, jeżeli jednak kobieta nie czuje się komfortowo, może to uczynić. Przed badaniem należy oddać mocz, bowiem gdy pęcherz moczowy jest pełny badanie może powodować dyskomfort dla badanej oraz utrudniać samo badanie. Na wizytę należy ubrać się w dłuższą koszulkę bądź spódnicę, będzie bowiem konieczne rozebranie się od pasa w dół. Nadmienić trzeba, że jednym z elementów badania jest kontrola piersi. Kobiety powinny o tym pamiętać wybierając ubranie, można założyć np. rozpinaną bluzkę.

Schemat wizyty

Wywiad - lekarz zapyta o wszystkie potrzebne mu informacje, przebyte choroby, ciąże itp. Badanie piersi. Badanie zewnętrzne - lekarz poprzez dotyk powłok brzusznych ocen i czy nie ma nieprawidłowości w budowie, bądź czy nie wyczuwa patologicznych struktur w tym obszarze. Badanie ginekologiczne - składa się z oglądania i badania palpacyjnego dwuręcznego. Badanie odbywa się na fotelu ginekologicznym, kobieta leży na wznak a nogi pozostają odwiedzione . Pierwszym etapem jest oglądanie, lekarz ocenia czy istnieją nieprawidłowości w obrębie zewnętrznego narządu rodnego. Kolejnym etapem jest oglądanie we wziernikach. Pozwala ono ocenić stan śluzówki pochwy i szyjki macicy, wydzielinę pochwy oraz śluz szyjkowy a także umożliwia ocenę prawidłowego położenia szyjki macicy. Podczas tego badania można również pobrać materiał do badania cytologicznego. Następnie lekarz przystępuje do badania palpacyjnego pozwalającego na pełną ocenę narządu rodnego.

Polecamy również: Wszystko o błonie dziewiczej

O co m.in. zapyta lekarz

obecne i przebyte schorzenia;

pierwsza i ostatnia miesiączka;

utrzymywanie kontaktów seksualnych;

przeszłość położnicza;

przebyte operacje w miednicy mniejszej;

charakter krwawień miesięcznych;

krwawienia niezwiązane z cyklem miesiączkowym;

odczucia bólu w miednicy mniejszej;

świąd sromu i pochwy;

uczucie niestabilności narządu rodnego.

Reklama

Należy pamiętać że badanie ginekologiczne, wszystkie jego składowe, wykonane starannie pozwalają dokonać prawidłowej oceny stanu narządów płciowych oraz odpowiednio wcześnie wykryć wszelkie nieprawidłowości. Każda kobieta powinna pamiętać aby odwiedzać lekarza ginekologa przynajmniej raz w roku.