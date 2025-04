Spis treści:

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, hospitalizacji, konieczności leczenia na oddziale intensywnej terapii, a także śmierci z powodu koronawirusa. Osoby po 50. roku życia są bardziej narażone na powikłania infekcji niż po 40. roku życia, a osoby po 60. roku życia bardziej niż te po 50-tce. COVID-19 jest szczególnie groźny dla osób, które przekroczyły 85 lat.

Według statystyk CDC (Centers for Disease Control and Prevention) podczas gdy w grupie wiekowej 40-49 lat z powodu koronawirusa do szpitala trafiają średnio 84 osoby na 100 tys. mieszkańców, to w grupie wiekowej powyżej 85 lat ten wskaźnik wynosi 513 osób na 100 tys. mieszkańców.

Niestety zakażenie koronawirusem u osoby starszej, wiąże się też z wyższym ryzykiem najcięższej postaci choroby. Ok. 8 na 10 zgonów zgłaszanych z powodu COVID-19 dotyczy pacjentów powyżej 65. roku życia.

Zakażenie koronawirusem jest sygnalizowane przeważnie przez gorączkę, kaszel i osłabienie. U seniorów lekarze obserwują częściej niż u młodszych osób kilka nietypowych objawów, co może przesunąć w czasie postawienie diagnozy i leczenie. Dlatego warto się uczulić na specyficzne sygnały, takie jak:

dezorientacja i splątanie (majaczenie),

apatia,

brak apetytu (chorzy jedzą mniej niż zwykle lub przestają jeść),

zawroty głowy,

senność,

upadki.

Jak donosi portal BBC, powołując się na brytyjskie badania, ważnym objawem zakażenia koronawirusem u seniorów jest majaczenie, które może występować nawet wtedy, gdy nie ma gorączki czy kaszlu.

– Badania sugerują, że lekarze i opiekunowie powinni zwracać uwagę na oznaki dezorientacji lub dziwnego zachowania u słabych starszych osób, ponieważ może to być wczesny znak ostrzegawczy COVID-19 – donosi portal.

O majaczeniu świadczą splątanie, dezorientacja lub senność. Jednak uwagę powinny zwrócić wszelkie zmiany w stanie psychicznym i nowe dziwne zachowania.

Objawy zakażenia koronawirusem pojawiają się średnio po 5 dniach od kontaktu z patogenem. U osób starszych, występowanie nietypowych objawów może się wydłużyć.

Inne objawy koronawirusa, które mogą występować u starszych osób, to:

Czytaj też: koronawirus bez objawów.

COVID-19 u starszych pacjentów, może mieć inny obraz kliniczny, niż u młodszych z kilku powodów. Współistniejące choroby przewlekłe, maskują często oznaki infekcji. Możemy nie zauważyć, że taka osoba jest bardziej senna lub zmienił się jej apetyt. Same często nie informują o swoich objawach. Także objawy neurologiczne, które częściej występują u seniorów, mogą nie być skojarzone z toczącą się infekcją.

Temperatura ciała u osób starszych jest często niższa, dlatego reakcja gorączkowa na infekcję jest słabsza w tej grupie pacjentów. Temperatura 38,5°C oznacza przeważnie duży wzrost ciepłoty ciała i wymaga reagowania. Pojawienie się gorączki może być późno zauważone.

Lekarze apelują, by zachować czujność podczas opieki nad osobą starszą. Rozpoznanie zakażenia na początkowym etapie jest ważne, aby jak najwcześniej reagować i wdrożyć leczenie.

Chociaż nadal nie jest dostępna szczepionka przeciwko COVID-19, lekarze zalecają jako formę profilaktyki zaszczepienie się przeciwko grypie. Chroni ono przed zachorowaniem na grypę, a także może zapobiegać konieczności przebywania w szpitalu. Osoby starsze należą do grupy zagrożonej ciężkimi powikłaniami grypy. Co roku z jej powodu do szpitala trafia ponad 10 tys. osób.

Oprócz tego osoby w podeszłym wieku, powinny stosować się do ogólnych zaleceń w celu zapobiegania zakażeniu koronawirusem:

regularnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować je płynem z zawartością co najmniej 60% alkoholu,

nosić maseczkę w miejscach publicznych,

nie dotykać rękami okolic twarzy, jeśli ręce nie były umyte lub zdezynfekowane,

unikać kontaktu z osobą z objawami infekcji (gorączką, katarem, kaszlem, bólem gardła),

skontaktować się telefonicznie z lekarzem w razie wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem,

zachować dystans społeczny przynajmniej 1,5 m.

Jeśli u starszej osoby występuje duszność, zasinienie twarzy, dezorientacja lub gdy trudno ją wybudzić ze snu, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

