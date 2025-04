Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale za początek ciąży uznaje się pierwszy dzień nowego cyklu miesięcznego. Wynika z tego, że pierwsze 2 tygodnie ciąży to czas jeszcze przed zapłodnieniem. To dlatego, że z każdym cyklem menstruacyjnym organizm kobiety zaczyna się przygotowywać do ciąży, aby w razie zapłodnienia móc zapewnić rozwijającemu się życiu jak najlepsze warunki. 3 i 4 tydzień ciąży, czyli pierwsze 2 tygodnie po poczęciu, to okres licznych podziałów oraz wędrówki jaja płodowego z jajnika do macicy.

Reklama

Jak wygląda 1 i 2 tydzień ciąży?

Za początek ciąży uznaje się początek nowego cyklu, czyli pierwszy dzień planowanego krwawienia. Od tej chwili całe ciało kobiety przygotowuje się na przyjęcie nowego życia. Po oczyszczeniu się macicy z przerośniętej błony śluzowej (czego objawem jest menstruacja), rozpoczyna się faza wzrostu śluzówki. Pod wpływem estrogenów komórki nabłonkowe intensywnie się dzielą, również gruczoły i naczynia ulegają powiększeniu. Ma to zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju zarodka, który niedługo powinien się tu zagnieździć.

W jajniku natomiast w tym czasie dojrzewa komórka jajowa, która ma dać początek małemu człowiekowi. Nabłonek pochwy również zaczyna się rozrastać, aby ułatwić stosunek mający doprowadzić do zapłodnienia. Około 14 dnia zachodzi owulacja (uwolnienie do jajowodu dojrzałej komórki jajowej). To kluczowy moment cyklu – jeżeli w ciągu 24 godzin do jajeczka dotrą plemniki, dojdzie do zapłodnienia.

Polecamy: Środki do higieny intymnej

Jak wygląda 3 tydzień ciąży?

To początek życia nowego człowieka. Właśnie doszło do połączenia komórki jajowej z plemnikiem w jajowodzie kobiety. To pierwsza komórka naszego dziecka, czyli zygota. Od tego momentu zaczyna intensywnie się dzielić. Po 30 godzinach od zapłodnienia kończy się pierwszy podział w wyniku którego powstają 2 identyczne komórki. W połowie 3 tygodnia organizm składa się już z 12-16 komórek. Przypomina wówczas owoc morwy. Pod koniec 3 tygodnia ciąży z tej kulki komórek wyodrębniają się te, które utworzą zarodek oraz pozostałe, a pozostałe utworzą łożysko i błony płodowe. W tym czasie jajo płodowe zaczyna przemieszczać się w kierunku macicy.

Jak rozpoznać pierwsze objawy ciąży?

Jak wygląda 4 tydzień ciąży?

Na początku 4 tygodnia ciąży, czyli w 8 dniu życia malucha rozpoczyna się okres zarodkowy, który potrwa do końca 10 tygodnia ciąży. To niezwykle ważny czas dla rozwoju, ponieważ teraz powstaną wszystkie najważniejsze narządy.

W połowie 4 tygodnia zarodek dociera do macicy, a w 12 dniu od zapłodnienia kończy proces zagnieżdżania (implantacja zarodka). Teraz czerpie energię już tylko od matki. W międzyczasie tworzą się zawiązki tkanek i narządów oraz wyodrębnia się część głowowa. Po implantacji rozpoczyna się tworzenie łożyska.

Dopiero pod koniec 4 tygodnia, czyli w momencie, kiedy powinien się rozpocząć kolejny cykl matka zaczyna odczuwać pierwsze objawy ciąży.

Reklama

Polecamy: Jak się uchronić przed zakażeniami na basenie?