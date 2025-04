Zakażenie koronawirusem może skutkować różnymi objawami. Najczęstsze z nich to: gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. U chorych pojawiają się również: bóle ciała, dreszcze, ból głowy, ból gardła, a w cięższych przypadkach duszność i ucisk w klatce piersiowej. Oprócz tego osoby z COVID-19 powinny zwrócić uwagę na inne, mniej oczywiste objawy zakażenia.

Objawy żołądkowo-jelitowe

Wśród nietypowych objawów zakażenia koronawirusem wymienia się problemy ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty, brak apetytu oraz biegunkę. Te symptomy mogą występować tylko przez jeden dzień. Badanie przeprowadzone przez Stanford University School of Medicine wykazało, że łagodne objawy żołądkowo-jelitowe zgłaszała jedna trzecia osób z koronawirusem. U niektórych pacjentów z COVID-19 biegunka pojawia się przed gorączką, wówczas może zapowiadać cięższy przebieg choroby.

Utrata węchu i smaku

Wielu pacjentów zakażonych koronawirusem uskarża się na brak węchu (inaczej anosmię) oraz utratę smaku (aguezję). Jest to zupełnie nowy objaw, który nie towarzyszy innym infekcjom dróg oddechowych. Jeśli występuje np. w przeziębieniu, to razem z katarem i zatkanym nosem. W przypadku COVID-19 utrata powonienia i/lub smaku nie wynika z niedrożności nosa czy zalegającej wydzieliny. Eksperci uważają to za objaw o charakterze neurologicznym.

Anosmia może wystąpić samodzielnie lub mogą jej towarzyszyć inne objawy COVID-19, takie jak suchy kaszel. Jednak patogenny mechanizm zaburzeń węchowych i ich kliniczna charakterystyka u pacjentów z COVID-19 pozostaje niejasna. Liczne badania przekrojowe wykazały, że częstość występowania dysfunkcji węchowej u pacjentów z COVID-19 waha się od 33,9 do 68% z przewagą kobiet – napisali chińscy naukowcy pod kierunkiem Xiangming Meng w piśmie „American Journal of Otolaryngology”.

Naukowcy zauważają, że utratę węchu i smaku rzadziej notuje się u pacjentów hospitalizowanych oraz starszych.

Dysfunkcja węchu i smaku jest bardziej rozpowszechniona u osób poddanych kwarantannie domowej i jest istotniej związana z młodszym wiekiem i płcią żeńską – twierdzą specjaliści kierowani przez dr. Alberto Paderno z Brescia we Włoszech.

Objawy neurologiczne: splątanie, halucynacje

Wśród nietypowych objawów zakażenia koronawirusem należy wymienić tez inne objawy neurologiczne oprócz zaburzeń smaku i węchu. To m.in. splątanie (dezorientacja), bóle głowy, zawroty głowy, a niekiedy też halucynacje. Statystyki dotyczące częstości występowania tych symptomów są różne w zależności od źródła. Jednak wskazuje się, że objawy neurologiczne, takie jak bóle i zawroty głowy oraz splątanie, pojawiają się z częstością od 36 do 42% przypadków COVID-19 na początku choroby, do nawet 82% w dowolnym momencie przebiegu zakażenia koronawirusem (dane pochodzą z pracy w Annals of Clinical and Translational Neurology).

Istnieją również doniesienia o przypadkach halucynacji u pacjentów z koronawirusem, o nasileniu od łagodnych do ciężkich. Lekarze nie mają pewności, jaki jest mechanizm ich powstawania. Sugerują się, że halucynacje w COVID-19 to wynik zaatakowania mózgu przez wirusa, niedotlenienia lub ciężkiego stanu pacjenta i długotrwałego przebywania w szpitalu.

Objawy skórne: palce covidowe, wysypka

Zmiany skórne przy koronawirusie, choć nie są typowym objawem infekcji, występują często – eksperci uważają, że jest to po gorączce, kaszlu i zmęczeniu, czwarty ważny objaw COVID-19. Zmiany skórne podzielono u pacjentów z koronawirusem na trzy rodzaje: wysypkę podobną do ospy, wysypkę w formie pokrzywki oraz tzw. palce covidowe (przypominające odmrożenia). Więcej szczegółów: Koronawirus objawy skórne.

Problemy ze słuchem

Wśród pacjentów zakażonych koronawirusem zauważono nietypowy symptom w postaci szumów usznych i dzwonienia w uszach. Może się on utrzymywać jeszcze po ustąpieniu innych objawów infekcji. Choć nie potwierdzono ostatecznie, że jest to objaw COVID-19, to jednak stwierdzenie zaburzeń słuchu zbiega się w niektórych przypadkach z uzyskaniem dodatniego wyniku testu na koronawirusa. Jest to sygnał, na który należy się wyczulić i w razie zakażenia zgłosić lekarzowi, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu.

Problemy z oczami

Naukowcy podczas pandemii informowali, że nietypowym objawem koronawirusa, który pojawia się u części pacjentów, jest problem z oczami objawiający się zaczerwienionymi, obrzękniętymi spojówkami, łzawieniem i nadwrażliwością na światło. Ten nietypowy objaw jest częstszy u osób, które ciężej przechodzą COVID-19.

Zakrzepy

To nietypowy i bardzo niepokojący objaw zakażenia koronawirusem. Niektóre źródła podają, że powstawanie zakrzepów krwi dotyczy nawet 30% pacjentów, jednak tych, którzy przechodzą najciężej COVID-19. Lekarze zauważają, że duży odsetek hospitalizowanych umiera właśnie z powodu zaburzeń krzepliwości krwi. Zakrzep, inaczej skrzeplina, to czop powstający w świetle naczynia krwionośnego, który może prowadzić do zablokowania ważnych naczyń, a w rezultacie udaru mózgu lub zawału serca.

Objawy COVID-19 pojawiają się w ciągu od 2 do 14 dni od kontaktu ze źródłem zakażenia (średnio po 5 dniach). Choroba może mieć przebieg łagodny, umiarkowany lub ciężki, dlatego warto wyczulić się również na nietypowe objawy. Czytaj też: Koronawirus. Co robić, gdy doszło do zakażenia.

