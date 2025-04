Ginekolog zalecił mi leczenie hormonalne. Słyszałam, że może ono spowodować uszkodzenie słuchu. Czy to prawda?

Reklama

Porada lekarza:

Jednym z działań niepożądanych hormonalnej terapii zastępczej może być upośledzenie słuchu. Jest to między innymi związane ze zwiększeniem krzepliwości krwi pod wpływem hormonów stosowanych w terapii. W drobnych naczyniach zaopatrujących ucho wewnętrzne i ośrodki korowe słuchu mogą powstawać zatory powodujące niedotlenienie i upośledzenie ich funkcji. Kobiety, które poddane są HTZ, powinny więc kontrolować słuch co najmniej dwa razy do roku.

W przypadku jego pogorszenia ginekolog, na podstawie sugestii audiologa, powinien rozważyć, w jaki sposób prowadzić dalszą terapię.