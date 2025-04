Jak zmienia się libido w czasie ciąży?

W I trymestrze ciąży kobieta (zwłaszcza pierworódki) przeważnie nie ma ochoty na seks. Dzieje się tak, ponieważ w tych miesiącach dokucza jej wiele dolegliwości: mdłości, wymioty, osłabienie, senność a nawet omdlenia. Do tego piersi stają się bardzo wrażliwe i nawet delikatny dotyk bądź pobudzenie seksualne mogą sprawiać ból. Oczywiście niektóre przyszłe mamy, u których pierwsze objawy ciąży są słabiej wyrażone, mają w tym okresie znacznie większą ochotę na seks.

Reklama

W II trymestrze ciąży, kiedy kobieta oswoiła się już z myślą że zostanie mamą a dolegliwości I trymestru ustąpiły, ochota na seks rośnie. Wówczas narządy płciowe są bardziej przekrwione, więc wrażliwsze na doznania erotyczne, co sprawia dużą satysfakcję ze współżycia. Niezwykle istotna jest też bliskość jaką daje miłość fizyczna obojgu rodzicom.

Polecamy: Seks po porodzie

W ostatnim trymestrze ciąży obwód brzucha znacznie się powiększa, a kobieta bardzo szybko się męczy. Może to wpływać na obniżenie libido w tym okresie, zwłaszcza w pierwszej ciąży. Jednak niektóre panie prowadzą aktywne życie seksualne prawie do samego porodu.

Czy seks w ciąży zagraża dziecku?

Generalna zasada jest taka, że jeżeli ciąża przebiega prawidłowo seks w żaden sposób nie zagraża dziecku. Zawsze należy zapytać lekarza prowadzącego ciążę, czy w waszym przypadku nie ma przeciwwskazań do współżycia. Lekarz odpowie wyczerpująco na wszystkie pytania i poradzi jak bezpiecznie kochać się w ciąży. Największe obawy wśród par wzbudzają prostaglandyny zawarte w nasieniu, skurcze macicy towarzyszące orgazmowi oraz to, co czuje dziecko.

Podczas pobudzenia seksualnego macica kurczy się i powiększa. Jednak w prawidłowej ciąży w żaden sposób nie zagraża to dziecku. Maluszek może co najwyżej odczuwać przyjemne kołysanie. Jednak w ciąży zagrożonej skurcze mogą doprowadzić do groźnych krwawień a nawet poronienia.

Prostaglandyny to substancje pobudzające czynność skurczową macicy. Przygotowują również szyjkę macicy do porodu powodując jej rozpulchnienie, skracanie i rozwarcie. Jednak ich ilość zawarta w nasieniu nie zagraża ciąży prawidłowej.

Kiedy seks w ciąży jest przeciwwskazany?

Seks jest przeciwwskazany w tzw. ciąży zagrożonej, czyli kiedy pojawiają się jakieś komplikacje bądź kobieta jeszcze przed zajściem w ciążę chorowała na choroby przewlekłe.

Reklama

Polecamy także:

Kalendarz ciąży tydzień po tygodniu!

Kiedy lepiej zrezygnować z seksu w ciąży?

Seks w ciąży: pytania przyszłych ojców