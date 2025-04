Bardzo pogryzły mnie komary: aż mam spuchnięte ręce. Czy powinnam pójść do lekarza?

Porada lekarza:

W naszej strefie klimatycznej pokłucie przez komary nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Powinny pomóc okłady z lodu, leki przeciwuczuleniowe doustne lub do smarowania na skórę (dostępne bez recepty). Jeśli jednak odczyn jest tak duży, jak Pani pisze, warto zgłosić się do lekarza. Być może zaatakowały Panią meszki, nie komary. W takiej sytuacji mogło dojść do silnej reakcji alergicznej lub nadkażenia rany i potrzebne będzie podanie specjalistycznych leków, które może zalecić tylko lekarz (np. sterydów lub antybiotyków).