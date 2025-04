Kleszcze uwielbiają ciepłe zimy. Bo gdy nie ma mrozów, przeżywają chłodne miesiące bez strat w populacji. Tak właśnie było w tym roku. Dlatego lepiej przygotować się na atak kleszczy już teraz!

Sposoby na kleszcze:

Szacuje się, że ok. 15 proc kleszczy przenosi groźne choroby: kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. Dlatego, choć kleszcz to trudny zawodnik – jest mały i łatwo go przeoczyć – trzeba próbować się przed nimi zabezpieczyć. Oto nasze rady:

Staraj się wychodzić na spacery do lasu w południe, bo kleszcze najbardziej aktywne są rano i późnym popołudniem.

bo kleszcze najbardziej aktywne są rano i późnym popołudniem. Poruszaj się środkiem ścieżek, z dala od przydrożnych krzaków.

z dala od przydrożnych krzaków. Pamiętaj o okryciu ciała. Najlepsze na wyprawy do lasu są spodnie z długimi nogawkami i bluzy z długimi rękawami. Na głowę warto włożyć kapelusz lub czapkę. Całe ubranie powinno być raczej jasne. Dzięki temu łatwiej zauważyć na nim kleszcza.

Najlepsze na wyprawy do lasu są spodnie z długimi nogawkami i bluzy z długimi rękawami. Na głowę warto włożyć kapelusz lub czapkę. Całe ubranie powinno być raczej jasne. Dzięki temu łatwiej zauważyć na nim kleszcza. 10 minut przed wyjściem do lasu czy parku użyj preparatu odstraszającego kleszcze.

Po powrocie z takiej wyprawy zawsze obejrzyj całe ciało.

Jak usunąć kleszcza:

Jeśli chcemy usunąć kleszcza, trzeba to zrobić jak najprędzej, najlepiej w ciągu doby od wkłucia. Im więcej czasu minie, tym większe ryzyko zachorowania na boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu!

Chwyć kleszcza pęsetą i ostrożnie, ale zdecydowanie wykręć. Ruch twojej ręki powinien być taki, jak przy wykręcania śrubki (w prawą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Możesz do tego użyć także przyrządu do usuwania kleszczy (do kupienia w aptece, od 10 zł).

ale zdecydowanie wykręć. Ruch twojej ręki powinien być taki, jak przy wykręcania śrubki (w prawą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Możesz do tego użyć także przyrządu do usuwania kleszczy (do kupienia w aptece, od 10 zł). Miejsce ukąszenia przemyj wodą z mydłem. Jeśli nie udało się wyjąć całego kleszcza, koniecznie idź do lekarza.

Jeśli nie udało się wyjąć całego kleszcza, koniecznie idź do lekarza. Uwaga! Nie wolno niczym smarować tkwiącego w skórze kleszcza, bo może zwymiotować i zarazić nas przenoszonymi przez siebie chorobami.

Co warto wiedzieć o kleszczach:

Gdzie można spotkać kleszcze?



Kleszcza pospolitego – w parkach, lasach liściastych, mieszanych i iglastych (ale z gęstym poszyciem). Łąkowego – na pastwiskach, bagnach, obrzeżach jezior. A obrzeżka gołębiego tam, gdzie gnieżdżą się ptaki.

Kiedy jesteś najbardziej narażona na ugryzienia?



Gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 7–10 st. C, czyli od połowy marca do końca listopada.

Jak kleszcz wkłuwa się w ciało?



Wkłuwa się głęboko w skórę i żeruje (nawet do 6 dni). W tym czasie wypija ok. 2 ml krwi i powiększa swoje rozmiary z 2 do nawet 12 mm.

Jakie miejsca na ciele są najbardziej narażone?



Na ciele szuka miejsca, gdzie naskórek jest cienki i wilgotny, np. za uchem, na granicy włosów, pod kolanem lub w pachwinie.

