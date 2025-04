Spis treści:

Ozon (O 3 ) jest gazem o silnych właściwościach toksycznych i wyjaławiających (aseptycznych). Jego główną cechą jest zdolność zabijania wirusów, bakterii i innych mikroorganizmów. Ozon jest też najsilniejszym w przyrodzie przeciwutleniaczem. Naturalnie gromadzi się w atmosferze, pochłaniając część promieniowania słonecznego, co jest korzystne dla człowieka.

Ozon gromadzący się przy gruncie uważany jest za szkodliwe zanieczyszczenie. Jest głównym komponentem smogu.

Gaz ten ma jednak również wiele pożytecznych zastosowań w życiu człowieka, a to, czy będzie nam szkodził, zależy m.in. od jego stężenia, sposobu podania oraz czasu narażenia.

Jednym z głównych zastosowań ozonu jest ozonowanie wody, pomieszczeń, klimatyzacji samochodowej i innych obiektów. Przede wszystkim ze względu na zdolność gazu do niszczenia bakterii, wirusów, grzybów, drożdży i pierwotniaków.

Ozon jest także stosowany w terapiach leczniczych. Ozonoterapia ma nie tylko zabijać drobnoustroje, ale też pobudzać układ odpornościowy, łagodzić problemy skórne, poszerzać światło naczyń krwionośnych, a więc chronić przed chorobą wieńcową, likwidować stany zapalne i poprawiać wykorzystanie tlenu.

Wskazuje się też na potencjał ozonu w leczeniu takich chorób przewlekłych jak astma, POChP, rozstrzenie oskrzeli czy zwłóknienie płuc.

Istnieją różne techniki leczenia ozonem, np. podawanie dożylne, stosowanie płynu ozonowanego na rany, przezskórna kąpiel ozonowa czy pozanaczyniowe ozonowanie krwi.Przeciwwskazaniami do leczenia ozonem są ciąża oraz niekontrolowana niedoczynność tarczycy.

Ozon jest szkodliwy dla człowieka w określonym stężeniu. Najniższe stężenie substancji w powietrzu, które w określonym czasie wywołuje działanie toksyczne u człowieka, wynosi 2 mg/m³. Najbardziej szkodliwe jest wdychanie ozonu, ponieważ wyściółka pęcherzyków płucnych nie jest w stanie osłabić silnej aktywności utleniającej tego gazu, co prowadzi do uszkodzeń.

Gaz działa drażniąco i toksycznie, może powodować groźne skutki uboczne. Dlatego ozonowanie powierzchni i pomieszczeń jest potencjalnym zagrożeniem dla człowieka.

Podwyższona obecność ozonu w powietrzu zagraża szczególnie chorym na astmę i inne choroby układu oddechowego, dzieciom i młodzieży, osobom starszym oraz osobom pracującym i ćwiczącym na świeżym powietrzu (w przypadku zanieczyszczenia na zewnątrz).

Z mniejszym ryzykiem wiąże się podawanie ozonu dożylnie w ramach leczenia, ponieważ osocze i komórki krwi mają dużą zawartość ochronnych przeciwutleniaczy. Ozon rozpuszcza się od razu po podaniu.

Naukowcy uważają, że stosowanie ozonu w dawkach terapeutycznych jest bezpieczne i nie powinno powodować działań niepożądanych. Mogą jednak wystąpić ucisk w klatce piersiowej, kaszel i stwardnienie żył. Nie ma doniesień o reakcjach alergicznych po leczniczym zastosowaniu ozonu.

Narażenie na nadmiar ozonu wywołuje skutki uboczne, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. Objawy zatrucia ozonem to m.in.:

Długotrwałe narażenie na wdychanie mniejszych dawek ozonu może także powodować problemy zdrowotne, w tym przedwczesną śmierć.