Jakie są możliwości leczenia?

W alergii stosuje się dwie możliwości leczenia – doraźną i immunologiczną. Immunoterapię przeprowadza się przed sezonem pyleń. Natomiast w okresie gdy stężenie alergenów w powietrzu jest wysokie, stosuje się jedynie leki działające objawowo (tzw. leczenie doraźne).

W leczeniu objawowym wykorzystuje się następujące grupy leków:

Leki antyhistaminowe,

Glikokortykosteroidy stosowane miejscowo do nosa/oczu,

Leki obkurczające błonę śluzową nosa.

Ich działanie znacząco poprawia komfort, redukując objawy alergii. Należy być jednak świadomym ich ograniczeń i zagrożeń jakie niesie za sobą ich nadmierne stosowanie.

Jak działają leki doraźne przeciwko alergii?

Przede wszystkim należy pamiętać, że leki te nie działają przyczynowo! Celem ich działania jest zmniejszenie nasilenia objawów alergicznych, a nie ich likwidacja. Innymi słowy, tłumią one reakcję alergiczną, ale jej nie eliminują. Może to być powodem tego, że u jednych chorych będą działały lepiej, a u innych gorzej.

Ich działanie przyczynia się do powstania kolejnego problemu – nadużywania. W związku z tym, że leki te w większości przynoszą znaczną ulgę, powstaje pytanie jak często i jak długo można je stosować? W celu uzyskania odpowiedzi zaleca się kontakt z lekarzem, ponieważ poszczególne preparaty mogą różnić się między sobą.

Chory po takiej wizycie powinien wiedzieć w jakich sytuacjach i przez jak długi okres może stosować dane leki oraz jakie mogą być ewentualne działania niepożądane.

Problem jest o tyle istotny, iż leki stosowane doraźnie w alergii mogą być niebezpieczne!

Dlaczego leki przeciwalergiczne mogą być niebezpieczne?

Dla przykładu: leki antyhistaminowe wykazują hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Po ich aplikacji nie powinno się prowadzić pojazdów, ponieważ wzrasta ryzyko spowodowania wypadku!

Innego rodzaju zagrożeniem są preparaty obkurczające błonę śluzową nosa. Ich działanie jest bardzo efektywne jednak nie powinny być stosowane dłużej niż 5-7 dni! Niestety mimo, że informacja taka zawarta jest na ulotce to do laryngologów wciąż zgłasza się wiele osób z perforacją przegrody nosowej – najgroźniejszym powikłaniem zbyt częstego stosowania tego rodzaju leków.

Jednak lekami najgroźniejszym z tej trójki są glikokortykosteroidy! Działają one na organizm wielokierunkowo. Tłumią reakcję alergiczną, hamując jednocześnie odporność chorego! Dodatkowo mają liczne działania niepożądane. Leków z tej grupy NIGDY nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem.

