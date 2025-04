Alergia może mieć różne oblicza. Wyróżniamy alergię skórną, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek czy astmę. Leki stosowane w każdej z tych chorób są takie podobne – zmienia się tylko ich stosowanie i sposoby podawania.

Jakie leki stosuje się w leczeniu alergii?

Podstawowymi lekami stosowanymi w chorobach alergicznych są leki przeciwhistaminowe. Histamina to związek produkowany przez komórki układu odpornościowego, odpowiedzialny za występowanie objawów alergii – rozszerzenie naczyń krwionośnych, świąd skóry, powstawanie bąbla pokrzywkowego, skurcz oskrzeli, nadmierne wytwarzanie wydzieliny przez błonę śluzowa nosa i drzewa oskrzelowego. Dlatego też zablokowanie receptorów dla histaminy zmniejsza objawy alergii.

Wyróżnia się dwie generacje leków przeciwhistaminowych – pierwszą (starszą) i drugą (najnowocześniejszą). Różnią się częstością występowania działań niepożądanych. Nowsze leki wywołują znacznie mniej objawów ubocznych, ale są też znacznie droższe. Z powodu upośledzenia zdolności koncentracji należy unikać lub zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów.

Najczęstsze działania niepożądane leków przeciwhistaminowych:

senność,

zaburzenia koncentracji,

bóle głowy,

nudności i wymioty,

uczucie suchości w ustach,

trudności w oddawaniu moczu (zwłaszcza u mężczyzn z przerostem prostaty).

Leki przeciwhistaminowe mogą być podawane doustnie w postaci tabletek, syropu lub kropli dla dzieci. W postaci aerozolu do nosa leki te można stosować w alergicznym nieżycie nosa, a w postaci kropli do oczu u osób z alergicznym nieżytem spojówek.

Sterydoterapia w alergii

Kolejną grupą leków działających przeciwzapalnie i hamujących uwalnianie związków wywołujących objawy alergii są glikokortykosteroidy. Stosuje się je w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ ich przyjmowanie wiąże się z możliwością wystąpienia licznych działań niepożądanych. Sterydy stosuje się, gdy leki przeciwhistaminowe nie są skuteczne, a także w przypadku gwałtownych reakcji anafilaktycznych.

W sytuacjach kiedy konieczne jest ich przewlekłe stosowanie przyjmuje się je w postaci doustnej, natomiast w sytuacjach nagłego zagrożenia życia podaje się je dożylnie. U osób z alergicznym nieżytem nosa podawane są w formie donosowego aerozolu, a u osób z astmą w specjalnych inhalatorach.

Przewlekłe stosowanie sterydów w postaci doustnej lub dożylnej może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, osteoporozy i choroby wrzodowej żołądka. Ale co najważniejsze - nigdy nie należy nagle odstawiać tych leków!

Długotrwałe używanie glikokortykosteroidów w postaci kropli do oczu może spowodować nawet utratę wzroku.

Nowe generacje leków przeciwalergicznych

Ostatnio do leczenia alergii wprowadzono nową grupę leków – tzw. leków antyleukotrienowych. Leki te blokują działanie innych niż histamina związków biorących udział w reakcji alergicznej. Są to najskuteczniejsze leki w leczeniu astmy oraz alergicznego nieżytu nosa. Wśród działań niepożądanych tych leków wymienia się ból brzucha, ból głowy, bóle mięśni i biegunkę.

Starymi lekami stosowanymi w astmie, alergicznym nieżycie nosa, a nawet w przypadku alergii pokarmowej jest kromoglikan. Występuje w postaci kropli do oczu, aerozolu do nosa, a także syropu. Dzisiaj praktycznie nie stosuje się tej grupy leków.

Należy jednak pamiętać ze jedynym skutecznym przyczynowym leczeniem alergii jest immunoterapia swoista czyli odczulanie. Leki, chociaż są co raz bardziej skuteczne, nie leczą alergii, zmniejszają tylko uciążliwe objawy choroby.

