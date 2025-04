Problemy zaczynają się wiosną...

Objawy w tym czasie szczególnie nasilają się u osób cierpiących na alergie wziewne, a kłęby kurzu mogą unosić się bezkarnie. Mimo to, również zimą na alergików czeka wiele niebezpieczeństw, jednak umiejętnie dostosowując swoje zachowanie można im zapobiec.

Gama objawów

Alergia dotyczy głównie układu oddechowego, pokarmowego i skóry. W zależności od substancji alergizującej i osobistej wrażliwości może to być związane z różną konfiguracją objawów. Unikanie substancji alergizujących jest najskuteczniejszą bronią, jaką oprócz leków dysponujemy w walce z uczuleniem. Myślisz, że nie da rady? Przeczytaj nasze rady.

Po deszczu

Marzy Ci się długi spacer po parku? Wybierz na to czas, kiedy pyłki unoszą się w mniejszym stopniu, na przykład po deszczu. Również wtedy korzystaj z przejażdżek rowerowych i wypadów za miasto.

Nie dla zbieraczy kurzu!

Pamiętaj, by często zmieniać ubrania i pierz je w środkach dla skóry wrażliwej lub alergicznej. Osadzające się na nich zanieczyszczenia, pyłki i kurz predysponują do rozwoju objawów alergii. Masz w domu gruby, stary dywan? Nie wahaj się zastąpić go nowym parkietem czy płytkami. Sprzątanie będzie łatwiejsze, a i Tobie taka zmiana oszczędzi ciągłego kataru.

Kołdry, poduszki czy narzuty powinny zawierać włókna sztuczne, które zdecydowanie w mniejszym stopniu alergizują w porównaniu z pierzem i puchem.

Poszewki zmieniaj nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Pomoc lekarska kluczem sukcesu

Gdy odkrywasz u siebie objawy alergii, pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza specjalisty, który zaleci wykonanie testów skórnych i postawi dokładne rozpoznanie. Dopiero wtedy będzie możliwe unikanie kontaktu z alergenem oraz odpowiednia terapia.

Skuteczna prewencja

Lekarz może zastosować leczenie profilaktyczne, na przykład przed rozpoczęciem pylenia konkretnego gatunku roślin. Wówczas uda Ci się przebrnąć przez ten czas bez większego szwanku.

Łagodzące leki

Nie zapominaj jednak o przepisanym Ci leczeniu na stałe. W zależności od Twojego stanu oraz zajętych układów, może ono być różne, jednak przyjmowanie leków według wskazań lekarskich nawet gdy nie ma objawów jest niezbędne. W aptekach są dostępne leki przeciwalergiczne, które można kupić bez recepty. Pamiętaj jednak, że zawierają one substancje czynne i ich użycie musi zostać skonsultowane z lekarzem. Może się bowiem okazać, że lek przyniesie Ci więcej szkody niż pożytku.