Ospa to bardzo zakaźna choroba wywoływana przez wirusa ospy i półpaśca (VSV), przebiegająca z pęcherzykową, swędzącą wysypką. Chorują głównie dzieci, ale zdarza się ospa u dorosłych. To właśnie u starszych choroba może mieć cięższy przebieg. Czy zachorowanie na ospę wymaga wizyty u lekarza? Kto i kiedy powinien poszukać pomocy medycznej?

Reklama

Czy z ospą trzeba iść do lekarza? Kiedy to zrobić?

U większości osób ospa jest łagodną chorobą, która samoistnie ustępuje w ciągu kilkunastu dni. W przypadku zachorowania na ospę nie trzeba iść do lekarza, ale osoby narażone na ciężki przebieg powinny się z nim skonsultować. Przed wizytą najlepiej zadzwonić do poradni i zapytać, kiedy można przyjść (żeby uniknąć zarażenia innych). Z lekarzem można skonsultować się telefonicznie, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości. Warto udać się do gabinetu także po ustąpieniu choroby, kiedy wszystkie pęcherze przyschną. Ryzyko przeniesienia infekcji będzie wówczas niewielkie.

Konsultacji lekarskiej wymagają osoby z grup ryzyka, które miały kontakt z chorym na ospę albo mają objawy tej choroby. Są to:

dorośli, którzy nie chorowali nigdy na ospę,

kobiety w ciąży,

noworodki i niemowlęta,

kobiety, które urodziły dziecko w ciągu kilku dni poprzedzających kontakt,

osoby z atopowym zapaleniem skóry,

osoby z osłabionym układem odpornościowym (chore na raka, po przeszczepach, chore na AIDS),

noworodki, których matki zachorowały na ospę krótko przed porodem.

​W przypadku ospy do lekarza trzeba iść również wtedy, gdy pojawiły się niepokojące objawy:

skóra wokół pęcherzy boli, jest czerwona i ciepła (to świadczy o stanie zapalnym),

gorączka nie ustępuje przez 4 dni lub jest bardzo wysoka,

z pęcherzy wydobywa się ropa,

czujesz ból w klatce piersiowej,

masz duszność,

dziecko odmawia przyjmowania płynów,

doszło do odwodnienia (senność, małe ilości moczu lub brak),

stan zdrowia nagle się pogorszy.

Lekarz może przepisać antybiotyk, lek przeciwwirusowy, skierować do szpitala lub zaproponować inne postępowanie.

Zobacz: Czy z ospą można wychodzić na dwór?

Jak dbać o organizm w trakcie ospy?

W większości przypadków na szczęście nie jest konieczne specjalne postępowanie. Ospę leczy się objawowo w domu. Można stosować preparaty przeciwświądowe polecane przy ospie na swędzenie skóry (nie stosuj gencjany na ospę) oraz paracetamol na gorączkę (nie należy podawać ibuprofenu ani aspiryny). Warto też sięgnąć po domowe sposoby na ospę, jak np. balsam z kalaminą, chłodne okłady i kąpiele owsiane. Ważny jest odpoczynek i przyjmowanie dużych ilości płynów w ciągu dnia, aby zapobiegać odwodnieniu. Posiłki powinny być lekkostrawne. Jeśli zmiany pojawiły się w jamie ustnej, to pokarmy muszą być płynne, chłodne i neutralne w smaku (niedozwolone są kwaśne i pikantne napoje i potrawy).

Reklama

Czytaj także:

Czy z ospą można się kąpać? Popularny mit może szkodzić

Obalamy mity o ospie i półpaścu

Wszystko, co musisz wiedzieć o szczepieniu na ospę. Co zawiera szczepionka, ile kosztuje, kiedy jest obowiązkowa?