Spis treści:

Neuropatia to inaczej choroba nerwów obwodowych lub zapalenie nerwów obwodowych. Jest to obszerna grupa chorób obwodowego układu nerwowego. Może być wiele przyczyn neuropatii oraz jej objawów w zależności od tego, jakie fragmenty układu zostały dotknięte chorobą. Istnieją neuropatie nabyte (w wyniku nabytego uszkodzenia nerwów obwodowych) lub neuropatie wrodzone.

Neuropatie mogą rozwinąć się z powodu urazu albo ucisku pojedynczego nerwu lub wielu nerwów. Przyczynami mogą być:

Większość nerwów obwodowych posiada włókna czuciowe i ruchowe, dlatego objawy neuropatii zazwyczaj powodują charakterystyczne objawy. Pacjenci skrążą się na:

Z kolei uszkodzenie włókien autonomicznych nerwów obwodowych może wywołać nadmierne pocenie się, zmianę koloru skóry, zaburzenia pracy układu moczowego, wypadanie włosów lub inne objawy.

Neuropatia może być wynikiem różnych problemów ze zdrowiem, dlatego przede wszystkim należy skonsultować się z lekarzem. Domowe sposoby mogą pomóc w łagodzeniu objawów niektórych neuropatii. To kilka z nich:

Zmiany w żywieniu mogą wpłynąć korzystnie na działanie układu nerwowego, dlatego włącz do diety więcej owoców i warzyw, orzechów, pełnoziarnistych produktów zbożowych. Unikaj prostych cukrów dodanych do żywności, przetworzonego jedzenia i tłuszczów trans.

Według The Foundation for Peripheral Neuropathy niektóre substancje w suplementach mogą złagodzić objawy neuropatii, m.in. witaminy z grupy B, witamina D, E, kwas alfa-liponowy, kwasy tłuszczowe omega-3. Przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z lekarzem.

Ćwiczenia poprawiają kontrolę glukozy we krwi, pracę układu krążenia oraz ogólną sprawność organizmu, a dzięki temu mogą zapobiegać objawom neuropatii oraz je łagodzić. Warto skonsultować się z fizjoterapeutą, aby znaleźć dla siebie najlepszy i najbezpieczniejszy rodzaj aktywności.

Kapsaicyna jest związkiem pochodzącym z papryczki chili i odpowiada za jej ostry smak. Badania dowodzą, że substancja ta łagodzi dolegliwości bólowe, również te związane z neuropatią, a także zmniejsza wrażliwość nerwów na sygnały bólowe. Można zastosować gotowe preparaty z kapsaicyną.

Masaż poprawia krążenie i rozluźnia mięśnie, dlatego może zmniejszać ból i dyskomfort przy neuropatii.

Aby zmniejszyć ból związany z neuropatią, warto wypróbować stosowania w miejscu bólu chłodnych lub ciepłych okładów. Dodatkowo zimne okłady zmniejszą obrzęk i stan zapalny.

Kofeina wpływa na układ nerwowy i dlatego jej ograniczenie jest wskazane w przypadku neuropatii obwodowej. Unikaj spożywania napojów z kofeiną zwłaszcza w drugiej połowie dnia, dzięki czemu przy okazji poprawisz jakość snu.

Palenie papierosów sprzyja neuropatii, dlatego rzucenie nałogu poprzez poprawę przepływu krwi może zmniejszać objawy neuropatii.

Długotrwały ucisk może podrażniać nerwy i nasilać objawy neuropatii, dlatego staraj się temu zapobiegać. Lepiej nie pozostawać zbyt długo w jednej pozycji, unikać opierania się na łokciach, zakładania nogi na nogę lub siadania na nich.

Niektórzy na dolegliwości związane z neuropatią polecają metody alternatywne, takie jak medytacja lub akupunktura. Część pacjentów dzięki tym technikom odczuwa mniejszy ból i poprawę samopoczucia. Niestety nie ma wystarczających badań, które dowiodłyby ich skuteczności.

W związku z tym, że jest wiele możliwych przyczyn neuropatii, to znalezienie najlepszego sposobu na złagodzenie jej objawów może wymagać testowania różnych metod. Często najlepsze efekty daje ich kombinacja.

Codzienne życie z neuropatią często jest dużym wyzwaniem. Jest sporo kroków, które mogą pomóc poprawić jakość życia z tym problemem zdrowotnym. Oto kilka wskazówek:

W przypadku wystąpienia objawów uszkodzenia nerwów, zwłaszcza jeśli się przedłużają, trzeba zgłosić się do lekarza. Pamiętając, że neuropatia może świadczyć o poważnych chorobach (np. nowotworach).

Jeśli rozpoznano neuropatię, to do wizyty powinny skłonić: nagłe nasilenie się dolegliwości, obrzęk, gorączka, trudno gojące się rany. Osoby z rozpoznaną cukrzycą w razie pojawienia się objawów neuropatii powinny jak najszybciej odwiedzić lekarza.